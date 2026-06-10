Francia 2026 Didier Deschamps sale en defensa de Kylian Mbappé: "Asume su liderazgo" El estratega de la selección francesa tiene claro que el delantero es su referente para el Mundial del 2026.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Mbappé genera tensión en Francia a días del debut en el Mundial 2026

Didier Deschamps tiene claro que Kylian Mbappé es su referente en la Selección de Francia. Y es que antes de emprender su vuelo a la Ciudad de Boston para comenzar con su concentración de cara a la Copa del Mundo del 2026, el timonel del selectivo afirmó que su delantero tiene un liderazgo nato que hace valer tanto dentro como fuera las canchas.

“Kylian, hoy, ¿quién es nuestro capitán? Antes de ser capitán, escuchaba, miraba, no hace cosas como Hugo. No es en absoluto el mismo carácter y personalidad. Asume ese liderazgo fuera, también en el campo, y sabe que, cuando habla, no habla en su propio nombre sino también en nombre de todos los jugadores", explicó el timonel.

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Las palabras del estratega surgen luego de que Mbappé ha estado en el ojo del huracán por una supuesta disputa con su compañero de equipo N’Golo Kanté.

Asimismo, Deschamps ironizó con quienes lo critican por poner como centro delantero a Mbappé, pues refirió que es la posición en la que se ha venido desempeñando en los últimos años.

“Debo ser tonto, y debió haber mucha gente tonta que ha tenido como entrenadores para ponerlo en el centro del ataque dentro de los equipos contra los que ha jugado... durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG... Llevan tres años jugando en una posición central", sentenció.

¿Cuándo debuta Francia en el Mundial del 2026?