Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Francia en un Mundial FIFA La selección gala se ha convertido en un referente de los últimos Mundiales y en un candidato natural a levantar el ansiado trofeo.

Video Emmanuel Macron visita a la Selección de Francia rumbo al Mundial 2026

El equipo galo es un invitado habitual del evento más importante organizado por la FIFA, donde ha estado en 16 de las 22 ediciones y en las últimas apariciones ha dejado actuaciones memorables que lo han consolidado como uno de los mejores del mundo.

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La selección de Francia ha tenido grandes actuaciones en los Mundiales de la FIFA, pero su historia llena de gloria inició en el organizado en casa en 1998, donde tras vencer a Brasil 3-0 en la Final, con doblete de su capitán y líder Zinedine Zidane y uno más de Emmanuel Petit, se hicieron de su primer título de campeones.

Dos ediciones después, en Alemania 2006, volvieron al partido por la Copa del Mundo, sin embargo, en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, ya que tras empatar 1-1 en tiempo regular y tiempos extra ante Italia, sucumbieron 5-3 en la tanda de los penales.

Tras el trago amargo de la derrota, a los Bleus les costaría trabajo reponerse y volver a armar un equipo verdaderamente competitivo, pero en Rusia 2018, con una actuación casi perfecta, volvieron a una Final y en esta ocasión no fallarían al vencer 3-1 a Croacia y, comandados por Kylian Mbappé, hacerse de su segundo título mundial.

Cuatro años después la inercia de su campeonato los llevó nuevamente a la Final de Qatar 2022, sin embargo, en esta ocasión, a pesar del triplete de Kylian Mbappé, Francia no pudo levantar el trofeo que les fue arrebatado, en la definición por los penales, por una Argentina comandada por un Lionel Messi que en ese partido se consagraba como uno de los mejores jugadores de la historia del futbol.

PARTICIPACIONES DE FRANCIA EN LOS MUNDIALES

Uruguay 1930: Primera fase

Primera fase Italia 1934: Octavos de final

Octavos de final Francia 1938: Cuartos de final

Cuartos de final Suiza 1954: Primera fase

Primera fase Suecia 1958: Tercer lugar

Tercer lugar Inglaterra 1966: Fase de Grupos

Fase de Grupos Argentina 1978: Fase de Grupos

Fase de Grupos España 1982: Cuarto lugar

Cuarto lugar México 1986: Tercer lugar

Tercer lugar Francia 1998: Campeón

Campeón Corea-Japón 2002: Fase de Grupos

Fase de Grupos Alemania 2006: Segundo lugar

Segundo lugar Sudáfrica 2010: Fase de Grupos

Fase de Grupos Brasil 2014: Cuartos de final

Cuartos de final Rusia 2018: Campeón

Campeón Qatar 2022: Segundo lugar

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TODAS LAS FINALES DE FRANCIA