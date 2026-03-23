Mundial 2026 Kylian Mbappé responde a las críticas y revela la verdad sobre su lesión El delantero no ha tenido mucha actividad en las últimas semanas con Real Madrid.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Kylian Mbappé: “Se han dicho muchas mentiras sobre mi lesión”

Después de muchas especulaciones Kylian Mbappé habló sobre su lesión en la rodilla que lo tiene con poca participación con el conjunto del Real Madrid.

Durante un evento en Francia el atacante aseguró que se encuentra bien y que está acostumbrado a las criticas de la gente y prensa.

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“La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento”, aseguró Mbappé.

De igual forma el francés señaló que encontró un plan adecuado para regresar a su máximo nivel con el Real Madrid de cara al próximo Mundial.

“Tuve la oportunidad de encontrar un buen diagnóstico en París. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial”, agregó.

El atacante del Real Madrid estuvo fuera por cinco semanas tras la lesión y reapareció en Champions League frente al Manchester City y tuvo minutos en el derbi ante el Atlético de Madrid.