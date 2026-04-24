LaLiga Un gol de Bellerín al 90+4’ prácticamente ‘sepulta’ las posibilidades del Madrid de ganar la Liga El cuadro bético evitó la derrota en La Cartuja con un gol sobre la hora de Héctor Bellerín y con ello el título de LaLiga para los de Álvaro Arbeloa se escapó.

Por: Emmanuel R. Marroquín Síguenos en Google

Video Real Madrid pierde la ventaja y se deja empatar por Betis en LaLiga

Real Madrid dejó prácticamente escapar el título de LaLiga luego de dejar ir la ventaja como visitante en La Cartuja de 0-1 frente al Real Betis, que logró el empate sobre la hora con un gol de Héctor Bellerín al minuto 90+4.

Fue Vinícius Júnior quien abrió la cuenta en el partido con un gol por izquierda al minuto 17’ que parecía encaminar al equipo hacia los tres puntos y su segundo triunfo consecutivo luego de caer en una espiral sin victorias en la que parece regresar.

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Real Madrid se quedó con 74 puntos, a ocho del líder Barcelona y con sólo cinco partidos, 15 puntos, por disputar. Betis, por su parte, llegó a 50 puntos y quedaron quitos en la clasificación, a siete del Atlético de Madrid, que ya ocupa puestos de UEFA Champions League.

Fue un partido en el que lució el portero local Álvaro Valles, quien al menos un par de manotazos salvadores evitaron que Real Madrid tomara una ventaja inalcanzable y con ello permitió que el empate fuera una posibilidad que al final sí se concretó.

Álvaro Fidalgo jugó todo el primer tiempo, sacó un balón a Kylian Mbappé en una jugada en el área que el francés pedía penal apenas pasada la primera media hora del encuentro; el seleccionado mexicano salió de cambio para el segundo tiempo.

Kylian Mbappé marcó un golazo de chilena que significaba en su momento el 0-2, pero una posición adelantada lo evitó por completo, por lo que debió ahogar el grito de gol y el del festejo al final en partido que acabó 1-1.