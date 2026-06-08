Francia 2026 Olise se luce con triplete y Francia gana en última prueba previo al Mundial 2026 En su partido de despedida la selección francesa se impuso a Irlanda del Norte con un gran juego del delantero del Bayern Munich.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Gol de Les Bleus! Olise abre el marcador a los 43 minutos

Francia derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en su último partido amistoso previo al Mundial 2026 en un partido que tuvo como gran figura a Michael Olise, quien se destacó con un triplete.

El primer tiempo fue complicado con una Irlanda del Norte que resistió y se salvó de un gol de Mbappé que fue anulado. Fue hacia el final del primer tiempo que apareció Olise para romper el empate.

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Al minuto 43, Olise llegó a rematar un rebote dentro del área, previo a un tiro de Dembélé. Donley empató para los norirlandeses, pero su tanto fue anulado y al descanso Francia se llevó la ventaja.

Casi de inmediato, al iniciar el segundo tiempo, llegó el segundo gol de Olise, esta vez con un potente zurdazo en el área grande tras un nuevo rebote defensivo.

En el minuto 64, Patrick Kelly anotó el único gol de Irlanda del Norte tras sorprender a la defensa francesa. Pero en el minuto 75 Olise completó su triplete para dejar las cosas claras.

¿CUANDO JUEGA FRANCIA EN EL MUNDIAL 2026?

Tras su partido disputado en Lille, que marcó la despedida ante su afición, Francia viajará a Estados Unidos para comenzar su preparación para el debut mundialista.