Mundial 2026 Por qué le dicen Les Bleus a la Selección de Francia: origen e historia del apodo El mote del equipo galo tiene un dote cultural que data desde el siglo XII, pero que tuvo fuerza en los últimos años.

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La selección de Francia apunta a se protagonista de la siguiente Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Les Bleus.

Este sobrenombre que se la da al país galo, tiene mucho que ver con su historia que viene desde el siglo XII, cuando se tomó una dura decisión, más allá de que no existía el futbol.

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El cuadro frances también es conocido como " Les Tricolores" por su bandera, así como al " Le Coq Gaulois" (El gallito galo), por el animal en su escudo de la federación desde 1907, que sustituyó al primero que eran dos círculos azulos y rojos en 1894.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE FRANCIA



El apodo de la selección de Francia, de Les Bleus, tiene que ver con una decisión del Rey de usar el color azul como principal en escudos, uniformes y todo lo relacionado con la monarquía, para diferenciarse del resto.

A partir del siglo XII aparece en la heráldica como color nacional que fue adoptada por todos los combinados nacionales en los deportes muchos años más adelante.