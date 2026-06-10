Mundial 2026 ¡Llegó uno de los grandes favoritos! Francia desata la euforia en Boston rumbo al Mundial 2026 Los franceses ya se encuentran en territorio estadounidense rumbo a la Copa del Mundo.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video Francia llega a Boston para afrontar el Mundial 2026

La Selección de Francia ya se encuentra en Boston para comenzar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que intentará conquistar el tercer título de su historia y reafirmarse como una de las principales candidatas al campeonato.

Los Bleus aterrizaron en territorio estadounidense y establecieron su campamento base en Massachusetts, desde donde se prepararán previo a la fase de grupos del torneo. Francia realizará sus entrenamientos en Bentley University, ubicada en Waltham, a las afueras de Boston.

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La llegada del conjunto francés también generó una enorme expectativa entre sus seguidores. Decenas de aficionados se dieron cita para recibir a los jugadores, buscando fotografías y autógrafos de figuras como Kylian Mbappé, en una muestra del fervor que despierta una de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega al Mundial con el objetivo de recuperar la corona tras haber perdido en la final de Qatar 2022 y después de haber conseguido el título en Rusia 2018.

Liderados por futbolistas como Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, los franceses buscarán comenzar con el pie derecho una nueva aventura mundialista.

Francia buscará conquistar su tercera estrella

La selección francesa intentará convertirse en una de las pocas naciones en ganar tres títulos mundiales, después de los campeonatos obtenidos en 1998 y 2018.

Además, esta Copa del Mundo representará el último gran torneo del gran Didier Deschamps al frente del combinado nacional, cerrando una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol francés.

¿Cuándo juega Francia en el Mundial 2026?

El calendario de Francia en la fase de grupos es el siguiente:

Vs. Senegal | martes 16 de junio

| martes 16 de junio Vs. Irak | domingo 21 de junio

| domingo 21 de junio Vs. Noruega | viernes 26 de junio