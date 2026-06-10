Mundial 2026 Francia tendría problemas por Kylian Mbappé antes de su debut en el Mundial 2026 Una pequeña crisis se viviría en la Selección de Francia por la actitud de Kylian Mbappé con sus compañeros.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Mbappé genera tensión en Francia a días del debut en el Mundial 2026

Francia podría tener problemas antes de hacer su debut en el Mundial 2026, pues al interior del vestuario existiría molestia con Kylian Mbappé, por su reciente gesto con N’Golo Kanté, además de unas imágenes con su novia, Ester Expósito.

Hace unos días se viralizó un video en donde Mbappé y Kanté se ven claramente distanciados, pues al momento de entrar al vestuario, el mediocampista no saludó al delantero y Kylian no volteó ni a verlo.

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Todo fue a raíz de que N’Golo portó la banda de capitán para el duelo ante Costa de Marfil, ya que fue un "regalo" que le hicieron por su cumpleaños. Sin embargo, la decisión molestó a Mbappé, quien suele llevar la cinta en todos los encuentros.

De acuerdo con información de L’Equipe, también Ousmane Dembélé habría tenido un roce con el jugador del Real Madrid, ya que le pidió un mayor compromiso para defender y presionar a los rivales desde la salida. Esa situación ha perseguido a Kylian desde su etapa en el PSG.

Por si fuera poco, la afición de Francia ha puesto en el ojo del huracán a su delantero estrella, ya que pidió un permiso especial después del partido amistoso ante Irlanda del Norte, con autorización de la Federación Francesa con “asuntos personales”,

No obstante se viralizaron imágenes de él con su novia, Ester Expósito en Madrid. Es por eso que la afición ha interpretado que puso por delante sus vacaciones, antes del compromiso con el equipo.

¿CONTRA QUIÉN JUEGA FRANCIA EN EL MUNDIAL 2026?

El debut de Francia en el Mundial 2026 será el próximo martes 16 de junio cuando se enfrenten a Senegal, posteriormente se enfrentarán a Irak el lunes 22 y cerrarán la fase de grupos ante Noruega el viernes 26.

Los dirigidos por Didier Deschamps están buscando volver a la gran final del certamen, después de haber perdido el título ante Argentina en Qatar 2022.