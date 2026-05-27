Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Francia Les Bleus es de las pocas selecciones que pueden presumir haber ganado todos los títulos oficiales.

Video Selección de Francia: Lista de convocados para el Mundial 2026

La selección de Francia es de los países con más historia que está clasificada al Mundial 2026 y con un palmarés de títulos basto a lo largo de los años.

Les Bleus han sacado generaciones importantes en ciertos periodos como la que comandó Michel Platini en los 80s con una Eurocopa a las vitrinas y después con Zinedine Zidane para la Copa del Mundo en 1998.

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A esto, se le suma que en los últimos años, entre juventus y experiencia, los franceses han impuesto un estilo de juego que los llevó en dos ocasiones consecutivas a la Final de un Mundial.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE FRANCIA



La selección de Francia ha ganado todas las competencias en su historia a nivel mayor e incluidos también torneos juveniles a lo largo de su historia.

En su palmarés, Les Bleus tienen Copas del Mundo, Eurocopa, la recién creada UEFA Nations League y hasta la antigua versión de la actual Finalissima.

Copa del Mundo - 2 títulos:1998 y 2018

- 2 títulos:1998 y 2018 Eurocopa - 2 títulos: 1984 y 2000

- 2 títulos: 1984 y 2000 Copa Confederaciones - 2 títulos: 2001 y 2003

- 2 títulos: 2001 y 2003 UEFA Nations League - 1 título: 2021

- 1 título: 2021 Finalissima - 1 título: 1985.