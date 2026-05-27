    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Francia

    Les Bleus es de las pocas selecciones que pueden presumir haber ganado todos los títulos oficiales.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Selección de Francia: Lista de convocados para el Mundial 2026

    La selección de Francia es de los países con más historia que está clasificada al Mundial 2026 y con un palmarés de títulos basto a lo largo de los años.

    Les Bleus han sacado generaciones importantes en ciertos periodos como la que comandó Michel Platini en los 80s con una Eurocopa a las vitrinas y después con Zinedine Zidane para la Copa del Mundo en 1998.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Federación Francesa de Futbol quiere reducir primas a jugadores
    1 mins

    Federación Francesa de Futbol quiere reducir primas a jugadores

    Seleccion Francia
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Francia en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Francia en la historia?

    Seleccion Francia
    Selección de Francia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    2 mins

    Selección de Francia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Francia
    ¿Por qué Michael Olise, la estrella de Francia y Bayern Múnich, no habla francés?
    2 mins

    ¿Por qué Michael Olise, la estrella de Francia y Bayern Múnich, no habla francés?

    Seleccion Francia
    Francia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Francia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion Francia
    Ferland Mendy sufre grave lesión y se perderá el Mundial 2026 con Selección de Francia
    1 mins

    Ferland Mendy sufre grave lesión y se perderá el Mundial 2026 con Selección de Francia

    Seleccion Francia
    Kylian Mbappé enciende las alarmas en la selección de Francia y el Real Madrid
    1 mins

    Kylian Mbappé enciende las alarmas en la selección de Francia y el Real Madrid

    Seleccion Francia
    Hugo Ekitiké es baja de Francia para el Mundial 2026 por grave lesión
    1 mins

    Hugo Ekitiké es baja de Francia para el Mundial 2026 por grave lesión

    Seleccion Francia
    Fechas y horarios de los juegos de Mbappé
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Mbappé

    Seleccion Francia
    Kylian Mbappé sorprende con su respuesta sobre una lesión mal diagnosticada
    2 mins

    Kylian Mbappé sorprende con su respuesta sobre una lesión mal diagnosticada

    Seleccion Francia

    A esto, se le suma que en los últimos años, entre juventus y experiencia, los franceses han impuesto un estilo de juego que los llevó en dos ocasiones consecutivas a la Final de un Mundial.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE FRANCIA


    La selección de Francia ha ganado todas las competencias en su historia a nivel mayor e incluidos también torneos juveniles a lo largo de su historia.

    En su palmarés, Les Bleus tienen Copas del Mundo, Eurocopa, la recién creada UEFA Nations League y hasta la antigua versión de la actual Finalissima.

    • Copa del Mundo - 2 títulos:1998 y 2018
    • Eurocopa - 2 títulos: 1984 y 2000
    • Copa Confederaciones - 2 títulos: 2001 y 2003
    • UEFA Nations League - 1 título: 2021
    • Finalissima - 1 título: 1985.

    La selección de Francia también tiene títulos en juveniles con medalla de oro en los Juegos Olímpicos 1984, Eurocopa Sub-21 en 1988, Mundial Sub-20 en 2013, Eurocopa Sub-19 en ocho ocasiones, la Eurocopa Sub-17 tres veces y un Mundial Sub-17 en 2001.

    Relacionados:
    Mundial 2026Francia 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tráiler: El precio de la fama
    Socias por accidente
    María, me muero
    Jenni
    Presencias
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX