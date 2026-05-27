Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Francia
Les Bleus es de las pocas selecciones que pueden presumir haber ganado todos los títulos oficiales.
La selección de Francia es de los países con más historia que está clasificada al Mundial 2026 y con un palmarés de títulos basto a lo largo de los años.
Les Bleus han sacado generaciones importantes en ciertos periodos como la que comandó Michel Platini en los 80s con una Eurocopa a las vitrinas y después con Zinedine Zidane para la Copa del Mundo en 1998.
A esto, se le suma que en los últimos años, entre juventus y experiencia, los franceses han impuesto un estilo de juego que los llevó en dos ocasiones consecutivas a la Final de un Mundial.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE FRANCIA
La selección de Francia ha ganado todas las competencias en su historia a nivel mayor e incluidos también torneos juveniles a lo largo de su historia.
En su palmarés, Les Bleus tienen Copas del Mundo, Eurocopa, la recién creada UEFA Nations League y hasta la antigua versión de la actual Finalissima.
- Copa del Mundo - 2 títulos:1998 y 2018
- Eurocopa - 2 títulos: 1984 y 2000
- Copa Confederaciones - 2 títulos: 2001 y 2003
- UEFA Nations League - 1 título: 2021
- Finalissima - 1 título: 1985.
La selección de Francia también tiene títulos en juveniles con medalla de oro en los Juegos Olímpicos 1984, Eurocopa Sub-21 en 1988, Mundial Sub-20 en 2013, Eurocopa Sub-19 en ocho ocasiones, la Eurocopa Sub-17 tres veces y un Mundial Sub-17 en 2001.