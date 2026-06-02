    Mundial 2026

    Emmanuel Macron visita a la Selección de Francia antes del Mundial 2026

    El presidente de Francia le dedicó un mensaje a los jugadores antes de viajar a Estados Unidos.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Emmanuel Macron visita a la Selección de Francia rumbo al Mundial 2026

    Emmanuel Macron, presidente de Francia, visitó la concentración de la selección francesa antes de que el equipo viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

    Macron se presentó en Clairefontaine junto a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), para saludar a los 26 jugadores que convocó Didier Deschamps.

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    El presidente de Francia también le dedicó un mensaje de motivación al equipo y se tomó una fotografía en la que destaca Kylian Mbappé a lado suyo.

    Este martes, los seis futbolistas que disputaron la Final de la UEFA Champions League se unieron a la concentración de la selección francesa.

    Por parte del campeón PSG, reportaron el Balón de Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernández y Warren Zaïre-Emery. Mientras que, por parte del Arsenal, William Saliba se unió a la concentración de Francia.

    Les Bleus se medirán a Costa de Marfil e Irlanda del Norte antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo martes 16 de junio contra Senegal en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

    Posteriormente, el conjunto galo se enfrentará a Irak en Filadelfia y a Noruega en Boston el 22 y 26 de junio, respectivamente, en actividad del Grupo I de la Copa del Mundo.

    Francia tendrá su campamento base en la Bentley University de Boston, Massachusetts.

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