Mundial 2026 Didier Deschamps derrocha elogios sobre Michael Olise: "Está radiante" El delantero del Bayern Múnich marcó tres goles en el triunfo de Francia ante Irlanda del Norte.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Francia: Michael Olise marca triplete y se lleva elogios de Didier Deschamps

La Selección de Francia cerró con broche de oro su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026, luego de que golearan este lunes (3-0) al representativo del Irlanda del Norte con triplete del delantero Michael Olise.

La actuación del atacante no pasó de largo para el estratega francés Didier Deschamps, quien advirtió que el delantero del Bayern Múnich podría ser una de las figuras en la justa mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

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“ Michael está radiante, tanto por su temporada en el Bayern como con nosotros. Tiene mucha confianza y es muy decisivo. Para ser un jugador de ataque, también tiene una gran ética de trabajo. Llegó tras unos buenos Juegos Olímpicos y le costó un poco adaptarse. No es una persona muy expresiva, pero ahora está en plena forma. Ha hecho todo lo posible para llegar a este nivel y lo necesitaremos en su mejor momento”, dijo el estratega.

Asimismo, Deschamps reconoció que si bien tiene un equipo potente, no se pueden dar el lujo no dar todo desde la primera fecha mundialista, máxime a que comparten grupo con selectivos como Senegal, Irak y Noruega.

“Soy consciente de qu e tenemos un equipo con gran potencia. Tendremos que estar listos el 16 (de junio para Senegal) porque enfrentamos rivales difíciles. Dado nuestro grupo, tendremos que estar preparados desde el principio, pero lo sabemos”, agregó.

¿Quién es Michael Olise?

El delantero de 24 años de edad nació en Londres, Inglaterra, pero se nacionalizó francés. Tras su paso por el Reading y Crystal Palace en el balompié inglés, el artillero fichó con el Bayern Múnich en 2024, donde tras dos temporadas ha convertido 27 goles en 66 partidos de Bundesliga.