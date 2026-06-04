    Mundial 2026

    Francia es sorprendido por Costa de Marfil a días del inicio del Mundial 2026

    Los africanos vinieron de atrás para pegarle al combinado galo en Nantes.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Resumen | Francia vs. Costa de Marfil: Los marfileños remontan y derrotan a Francia

    La selección de Francia tuvo un duro revés a una semana del inicio del Mundial 2026 al perder en casa ante su similar de Costa de Marfil en su penúltimo partido de preparación para la justa veraniega.

    El Stade de la Beaujoire de Nantes, fue el escenario donde el combinado africano vino de atrás para vencer y sorprender a los subcampeones del mundo.
    Didier Deschamps saltó al campo Mbappé, Tchouaméni, Konaté, Cherki y todas sus figuras, pero tardaron en imponer condiciones en la cancha pese al dominio que tuvieron.

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    Fue hasta el minuto 45 cuando Cherki adelantó al cuadro galo sobre Costa de Marfil tras una jugada individual

    Video ¡Golazo de Francia! Cherki abre el marcador frente a Costa de Marfil

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    Pero en la segunda parte las cosas cambiaron y los marfileños fueron certeros para darle la vuelta al marcador.

    A los 53 minutos, Guéla Doué definió a la salida de Mike Maignan para poner el 1-1 en Nantes.

    Video ¡Golazo de Costa de Marfil! Triangulación letal para el 1-1 de Doué

    Francia dominaba, pero al 84’ Costa de Marfil armó un contragolpe para que Amad Diallo pusiera el 1-2 en el marcador con un golazo para vencer a los locales.

    Video ¡Golazo enfermo de Costa de Marfil! disparo cruzado imposible para Maignan

    Los Galos buscaron el empate en la recta final, pero no fueron capaces de abrir el cerrojo africano y Costa de Marfil se quedó con un valios triunfo a días del Mundial 2026.

    El próximo lunes Francia jugará su último partido de preparación para la Copa del Mundo cuando se mida ante Irlanda del Norte. Y su debut en el Mundial 2026 será el 16 de junio frente a Senegal.

    Por su parte, Costa de Marfil tendrá su presentación en la justa mundialista el 14 de junio ante Ecuador.

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