Mundial 2026 España vs. Serbia: resumen, goles y resultado del partido amistoso rumbo al Mundial 2026 La Furia Roja deja atrás el bochorno de la Finalissima y disputa su primer amistoso en la fecha FIFA de marzo.

Video Oficializan España vs. Perú, partido amistoso que se jugará en Puebla, México

La Selección de España, una de las favoritas para llevarse el título de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, disputa su primer amistoso en la fecha FIFA de marzo ante Serbia en El Madrigal de Valencia.

España llega al partido como amplia favorita y tras el bochornoso episodio de la Finalissima cancelada ante Argentina tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y, posteriormente, por los numerosos rechazos de la AFA para disputar el partido en otra fecha y otra sede.

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El partido amistoso servirá a España para ajustar detalles en su alineación a poco más de dos meses de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte con el partido entre México y Sudáfrica.

INICIA EL PARTIDO EN VALENCIA

España 0-0 Serbia

¿EN QUÉ GRUPO DEL MUNDIAL 2026 ESTÁ ESPAÑA?

La Fase de Grupos quedó definida y La Roja fue colocada dentro del Grupo H junto a Cabo Verde, que debutará en una justa mundialista; así como Arabia Saudita y la dos veces campeona mundial Uruguay.

Estas son las sedes del Grupo H para el Mundial 2026 en el que lidera España:

Houston

Guadalajara

Miami

Atlanta

ESPAÑA ALISTA PARTIDO AMISTOSO EN MÉXICO PREVIO AL MUNDIAL 2026

Será el próximo 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuahtémoc de Puebla cuando España se enfrente a Perú en México como parte de su último amistoso antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo 2026.

Información respecto a la venta de boletos no se ha dado a conocer todavía.