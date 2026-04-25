Mundial 2026 Una locura, esto costarán los boletos para el España vs. Perú en el estadio Cuauhtémoc La Roja se medirá con los sudamericanos el 8 de junio como parte de su preparación para el Mundial.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video España vs Perú en Puebla: revelan precios de los boletos

El partido amistoso entre España y Perú, que se jugará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, ya genera gran expectativa, pero también polémica.

Y es que los precios de los boletos han causado molestia entre los aficionados. De acuerdo con información difundida en redes sociales , el boleto más barato ronda los 2 mil pesos, mientras que el más caro alcanza los 10 mil 620 pesos.

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Una cifra que para muchos resulta excesiva, considerando que se trata de un partido amistoso y no de un duelo oficial.

La p reventa de entradas comenzará el 27 de abril, y la venta general arrancará el 1 de mayo, a través de la plataforma Boletomóvil.

Este encuentro servirá como preparación para España rumbo al Mundial de 2026, mientras que Perú no estará presente en la justa mundialista.

Aun así, ver a una potencia mundial en México siempre genera ilusión. Pero para muchos aficionados, esta vez, el espectáculo tendrá un precio difícil de pagar.

COSTO DE LOS BOLETOS PARA EL ESPAÑA VS. PERÚ EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC

El estadio Cuauhtémoc albergará el partido previo al Mundial 2026 donde la afición mexicana tendrá que desembolsar un buen dinero para poder ver a las figuras de España y Perú.

Rampa Norte – 2006 pesos

Rampa Sur - 2006 pesos

Rampa Oriente – 3304 pesos

Rampa Poniente - 3304 pesos

Cabecera Norte – 3776 pesos

Cabecera Sur – 3776 pesos

Platea Plus – 4720 pesos

Platea Oriente – 4720 pesos

Platea Poniente – 5310 pesos

Palcos – 10620 pesos