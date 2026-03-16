Mundial 2026 España anuncia al reemplazo de Argentina tras cancelarse la Finalissima La selección española dio a conocer a su nuevo rival tras no llegar a un acuerdo con la Albiceleste.

Video España encuentra reemplazo de Argentina tras la cancelación de la Finalissima

La Selección de España ya encontró el reemplazo de Argentina luego de que se cancelara la Finalissima por no haber llegado a un acuerdo entre ambas federaciones.

La Roja anunció que el próximo viernes 27 de marzo se enfrentará a Serbia en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de la Cerámica de Villarreal.

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El duelo se celebrará el mismo día en que estaba programada la Finalissima ante Argentina que no se pudo jugar en Doha, Catar, debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) propuso jugar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, pero la AFA se negó al querer jugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Al no llegar a un acuerdo, la UEFA anunció la cancelación de la Finalissima entre España, campeón de la Euro 2024, y Argentina, ganadora de la Copa América 2024.

Es por esa razón que la selección española ahora se medirá a Serbia para continuar con su preparación de cara al Mundial 2026 donde forma parte del Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

El España vs. Serbia significará el cuarto partido de La Roja en La Cerámica, donde mantiene su racha invicta tras vencer a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, y tras empatar contra Suiza (1-1) en 2018.