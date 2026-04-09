    Mundial 2026

    La Real Federación Española de Futbol visitó el Estadio Guadalajara previo al Mundial 2026

    La Selección de España sostendrá uno de sus partidos en la fase de grupos en el estadio de Chivas.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, las diferentes comitivas se van acercando a lo que serán sus sedes con el fin de conocer y realiza la debida planeación.

    Este día fue el turno de la Real Federación Española de Futbol, quienes visitaron Guadalajara y fueron recibidos en el Estadio Akron, así lo dieron a conocer a través de las redes sociales.

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    "Hoy contamos con la presencia de la comitiva de la RFEF, comandada por su presidente, Rafael Louzan, acompañado por Manuel Lalinde, Nuria Bravo y Jordi Moncada, director general, subdirectora de comunicación y coordinador de gabinete respectivamente, a quienes les dimos un recorrido y les mostramos las instalaciones del mejor estadio de previo a su visita en la Copa Mundial de la FIFA”.

    La Selección de España está ubicada en el Grupo H de la Copa del Mundo junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

    Justo en el Estadio de Chivas, la Roja sostendrá su último duelo de la fase de grupos del Mundial, será ante los charrúas el 26 de junio.

    Los otros dos juegos de España en la justa mundialista serán en Estados Unidos, ambos en el Estadio de Atlanta.

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