Mundial 2026 ¿Se pierda el Mundial 2026? Lamine Yamal conoce gravedad de su lesión El ofensivo sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo en el partido del Barcelona ante Celta.

Video Mundial 2026: Lamine Yamal conoce gravedad de su lesión con Barcelona

Lamine Yamal se lesionó este pasado miércoles en el triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo y de inmediato se encendieron las alarmas de cara al Mundial 2026.

El rostro del jugador, quien pidió su cambio de manera inmediata, así como su ida a los vestidores antes de finalizar el partido, apuntaban a algo demasiado serio y que pondía en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

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Comunicado médico sobre Yamal



Trras realizarse los estudios a los que se sometió el atacante ibérico esto es lo que el Barcelona comunicó acerca de la lesión de Lamine Yamal.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

"El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", se lee en el texto a través de las redes sociales.

Así ocurrió la lesión de Lamine Yamal



Lamine cobró un penal al minuto 40 del primer tiempo, pero en lugar de festejar se tendió en el terreno de juego con las manos en el rostro. Se notó que el jugador se tocó la parte posterior del muslo izquierdo con el rostro desencajado.

Yamal no se quedó en la banca, sino que se dirigió directo al vestuario para ser atendido. En su camino intercambió algunas palabras con el técnico Hansi Flick, pero siempre con la cabeza abajo.

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?



España debutará en la Copa Mundial FIFA 2026 el 15 de junio en Atlanta, frente a Cabo Verde. Antes de dicho juego, tiene programado un partido amistoso el 8 de junio contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.