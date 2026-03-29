España 2026 Fechas y horarios de los juegos de Lamine Yamal en el Mundial 2026 Lamine Yamal será una de las grandes apuestas de España en la Copa Mundial 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Tras el sorteo celebrado en Washington D. C., España conoció el camino que tendrá en la fase de grupos.

El conjunto europeo llegará como campeón de la Eurocopa 2024 y con una generación que mezcla juventud y experiencia, donde Yamal se perfila como uno de los nombres a seguir.

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España competirá en su 17ª Copa del Mundo y formará parte del Grupo H.

Calendario de España en la fase de grupos

Todos los horarios corresponden a la Ciudad de México.

Lunes 15 de junio de 2026- España vs Cabo Verde

Sede: Estadio Atlanta

Grupo H

10:00 MX y 12:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026- España vs Arabia Saudí

Sede: Estadio Atlanta

Grupo H

10:00 MX y 12:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026- Uruguay vs España

Sede: Estadio Guadalajara

Grupo H

18:00 MX y 20:00 ET

Yamal, presente y futuro de EspañaLamine Yamal llega al Mundial como una de las figuras emergentes del futbol europeo.

Con talento desequilibrante y protagonismo en el nuevo ciclo de la selección, será pieza clave en el esquema ofensivo.

España buscará avanzar a la fase eliminatoria y competir por su segunda Copa del Mundo.

Dónde seguir los partidos de España en el Mundial 2026

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