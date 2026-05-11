Mundial 2026 España en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Furia Roja no deja de asistir a una Copa del Mundo desde la edición de 1978.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La Selección de España se clasificó al Mundial 2026 en la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA tras terminar como líder de su grupo.

La Roja es un participante repetitivo en la Copa del Mundo, ya que no falta a la cita mundialista desde Argentina 1978 y a la fecha, con el plus que será anfitrión del Mundial 2030.

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ESPAÑA

EN MUNDIALES



España tendrá su Copa del Mundo número 17 en donde casi siempre ha pasado de la Fase de Grupos. El debut de La Furia se dio en el Mundial Italia 1934, en el que llegó a los Cuartos de Final.

Su mejor participación, en primera instancia la consiguió en Brasil 1950 al finalizar en el Cuarto Lugar, de ahí en adelante, nunca logró pasar de los Octavos de Final hasta que alcanzó la gloria.

El Mundial Sudáfrica 2010 fue el parteaguas en el futbol español al ser campeona del mundo por primera vez, pero en Brasil 2014 quedó eliminada en Fase de Grupos y en las últimas dos ediciones no ha pasado de Octavos de Final.

Participaciones en Mundiales: 17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 1

1 Mejor posición: 1°, Sudáfrica 2010.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

ESPAÑA

EN MUNDIALES



En 16 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de España, se ubica en el puesto 7 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los españoles en Mundiales es de 67 partidos con saldo de 31 triunfos, 17 empates y 19 derrotas. Con 108 goles anotados, 75 goles recibidos y efectividad del 55.05%.

ENTRENADOR DE

ESPAÑA



Luis de la Fuente fue contratado como técnico de España en 2022 tras el Mundial Qatar 2022 y la no continuidad de Luis Enrique en el banquillo. Su mayor éxito con La Roja es el título de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2022-23.