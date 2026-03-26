Mundial 2026 ¡Juegan en México! España confirmó partido amistoso antes del Mundial Con sus figuras incluidas, la selección europea disputará su última prueba previo a la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Oficializan España vs. Perú, partido amistoso que se jugará en Puebla, México

Ante la cancelación del partido ante Chile, ahora se anunció de forma oficial el juego de España vs. Perú por parte de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) en las últimas horas.

La informacón había trascendido en las últimas semanas el escenario será Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que servirá como cierre de preparación para La Roja rumbo al Mundial 2026.

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Ya que será un encuentro previo al gran torneo de selecciones, España contará con su mejor plantel, de modo que vendrán a México figuras como Lamine Yamal, Pedri o Gavi, quienes también estarán más adelante ya en partido oficial del torneo en Guadalajara.

Cabe recordar que la selección de España está en el Grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en el torneo veraniego que acapará los reflectores del mundo.

¿Cuántas veces ha jugado España en Puebla?



Será la segunda ocasión que España juegue en la ciudad de Puebla, luego de que en el Mundial de 1986 enfrentaron a Bélgica en el Cuauhtémoc por los Cuartos de Final del torneo.

No fue un buen recuerdo para la Roja, pues tras un empate en tiempo regular, los españoles terminaron cayendo en la tanda de penaltis y fueron eliminados de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega España vs Perú en Puebla?



Será el próximo 8 de junio de 2026 cuando España se enfrente a Perú en su último amistoso antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo. Información respecto a la venta de boletos no se ha dado a conocer todavía.