    España 2026

    Lamine Yamal vuelve a entrenar y enciende la ilusión en España

    Yamal acelera su regreso y España sueña con tenerlo listo para la Copa Mundial FIFA 2026.

    Por:
    José Moreno
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    Video La estrella española acelera su recuperación e ilusiona a España previo al Mundial 2026

    El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, dio señales positivas en su proceso de recuperación tras la lesión muscular que lo alejó del cierre de la temporada. A través de sus redes sociales, el extremo compartió una imagen mostrando su regreso a los entrenamientos.

    Esta sola historia ilusiona tanto al club como a la Selección de España, que se perfila como una de las favoritas rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

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    ¿Lamine Yamal podrá estar listo para el Mundial 2026?

    Yamal aparece montado en una bicicleta estática y así muestra el plan que marcan los médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos del club español.

    El futbolista ya trabaja de manera progresiva, combinando sesiones en el gimnasio con ejercicios individuales sobre el césped, como parte de un plan conservador para evitar recaídas.

    ¿Cómo fue la lesión de Yamal?

    El ibérico se lastimó el pasado 22 de abril en un encuentro frente al Celta de Vigo, cuando tiró un penal. Aparentemente, el esfuerzo de marcar le afectó el bíceps femoral de la pierna izquierda. El equipo comunicó que no jugaría el cierre de temporada para llegar a tiempo al Mundial 2026.

    España tiene programados dos juegos amistosos antes del certamen: el primero, el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 8 de junio contra Perú en Puebla.

    Video Lamine Yamal salió lesionado tras cobrar un penalti y enciende las alarmas
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