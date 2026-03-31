Mundial 2026 España empata con Egipto en amistoso marcado por insultos racistas Los ibéricos no pudieron con Egipto en un duelo marcado por cánticos polémicos de cara al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | España y Egipto no se hacen daño en amistoso

A diferencia de lo que se pensaba, España no pudo vencer a Egipto durante su encuentro amistoso, que sirvió de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de superar con contundencia a Serbia la semana anterior por marcador de 3-0, los europeos en esta ocasión se quedaron cortos en su intento por sumar una victoria.

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Juego marcado por cánticos racistas por parte de la afición

Es la primera vez para los ibéricos que igualan sin goles desde el cinco de septiembre, en el primer encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Serbia.

Uno de los momentos que marcó el partido, disputado en el Estadio de Cornellà, fueron los lamentables cánticos racistas y xenofóbicos que lanzó parte de la afición. Palabras como “¡Musulmán el que no bote!” se dejaron escuchar a unos minutos de haber iniciado el segundo tiempo, presuntamente contra la selección egipcia.

No todo quedó ahí, ya que al inicio del encuentro también se escucharon silbidos cuando se entonaba el himno de Egipto. Eso dio pie a que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) pidiera mesura y respeto en un mensaje en las pantallas del estadio.