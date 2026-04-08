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    FIFA investiga a España por cánticos antimusulmanes en amistoso ante Egipto

    El organismo rector del futbol investiga a España por cánticos antimusulmanes ante Egipto.

    Por:
    José Moreno
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    Video FIFA investiga a España por cánticos antimusulmanes ante Egipto

    La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Futbol tras los cánticos antimusulmanes realizados por algunos aficionados durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado la semana pasada en Barcelona.

    El organismo rector del futbol mundial confirmó la investigación mediante un comunicado oficial, donde se limitó a señalar que comenzarán con el proceso.

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    ¿Por qué investiga la FIFA a la Federación Española?

    El incidente generó una fuerte reacción tanto a nivel deportivo como político. Figuras como Lamine Yamal condenaron lo ocurrido, al igual que el gobierno español y la propia federación, que se deslindó de cualquier conducta discriminatoria dentro del estadio.

    Por su parte, la policía española también inició una investigación para esclarecer lo sucedido en el Estadio RCDE de Barcelona, donde se registraron los actos que han sido calificados como ofensivos y fuera de lugar.

    ¿Qué ocurrió durante el partido entre España y Egipto?

    Todo ocurrió desde minutos antes del pitazo inicial, cuando se entonaba el himno de Egipto, pues se comenzaron a escuchar silbidos y gritos. Más tarde, durante el partido, un sector de las gradas comenzó a gritar “¡musulmán el que no salte!”.

    Lamine Yamal, quien profesa la religión musulmana, expresó su molestia por los cánticos, calificándolos como irrespetuosos e intolerables. El joven futbolista del Barcelona subrayó que este tipo de comportamientos no deben tener cabida en el futbol, independientemente de si estaban dirigidos hacia él o no.

    La Federación Egipcia de Futbol también alzó la voz, describiendo los hechos como un “acto racista reprobable”. Además, denunció la falta de respeto mostrada durante la interpretación de su himno nacional antes del inicio del encuentro.

    Video Lamine Yamal publica sentido mensaje por cánticos racistas: "Yo soy musulmán"
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