Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Colombia en un Mundial FIFA La selección cafetera regresa a una Copa del Mundo donde busca superar lo realizado en sus pasadas participaciones.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Colombia deja fuera a jugador de Cruz Azul para el Mundial 2026!

La selección de Colombia regresa a una Copa del Mundo luego de que no clasificara a Qatar 2022 y ahora en el 2026 buscará convertirse un animador como lo ha hecho en sus anteriores participaciones.

En este Mundial el combinado cafetero se encuentra ubicado en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y una selección más que saldrá del play-off intercontinental.

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Colombia jugará dos partidos de la fase de grupos en México, el primero frente a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, el segundo en Guadalajara. Mientras que su tercer compromiso frente a Portugal será en Miami, Florida.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE COLOMBIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Colombia ha participado en seis Mundiales de la FIFA, siendo la primera vez en Chile 1962 y la última en Rusia 2018, pero su mejor participación en una justa mundialista fue en Brasil 2014 donde quedaron entre los mejores ocho.

En aquella Copa del Mundo, Colombia era dirigida por José Néstor Pékerman y la figura era James Rodríguez y fueron colocados en el grupo C junto con Grecia, Costa de Marfil y Japón.

Los colombianos fueron líderes de grupo con marca perfecta y en Octavos de Final se enfrentaron con Uruguay al que derrotaron con un golazo de James.

En Cuartos de Final se vieron las caras con Brasil, pero cayeron por marcador de 2-1 para quedar fuera del Mundial.

Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

Títulos: Ninguno

Mejor posición: 5to, llegó a Cuartos de Final de Brasil 2014.