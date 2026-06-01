    Mundial 2026

    James Rodriguez se dice orgulloso de la selección de Colombia

    El histórico jugador de los cafetaleros se muestra seguro de que harán un buen papel en el Mundial 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video James Rodríguez a la afición colombiana: “Que vibren alto”

    Después de la victoria de Colombia 3-1 sobre Costa Rica, James Rodríguez destacó el nivel de la selección cafetalera al advertir que el bajón en marzo no los marcará para el Mundial de 2026.

    " Orgulloso de este equipo, creo que ha hecho las cosas bien, en marzo no tuvimos dos buenas fechas, pero eso no tiene que borrar todo lo bueno que hemos hecho durante estos casi cuatro años".

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    El histórico de la selección colombiana afirmó que a pesar de las condiciones adversas en la cancha se logró el objetivo de llevarse la victoria en la despedida de su afición en su casa.

    "Hoy hemos hecho un buen partido, la altura, la cancha no estaba de muy buena manera, pero lo más importante es que hemos ganado".

    JAMES RODRÍGUEZ PIDE APOYO DE LA AFICIÓN

    James Rodríguez afirmó que al ponerse la casaca de su selección siempre siente orgullo, por lo que espera en la justa mundialista todo se torne positivo.

    "Son bastantes años yo aquí, desde el 2011 y siempre que tengo un partido con esta camiseta es un orgullo grande y esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también, todos, periodistas también, que estén en una buena sintonía".

    Finalmente, el capitán y goleador de los cafetaleros pidió a la afición su apoyo incondicional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    "Que crean siempre, siempre damos todo y que se sienta esa buena vibra con una buena palabra, escribiendo en redes también, que eso se puede contagiar, uno siente eso y solo les pido eso, que vibren de muy buena manera, que vibren alto y hay que ir a hacer las cosas muy bien allá".

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