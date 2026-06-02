    Mundial 2026

    Por qué le dicen Los Cafeteros a la Selección de Colombia: origen e historia del apodo

    El mote del combinado sudamericano tiene relación total con la producción de café que tiene en sus tierras.

    Por:David Espinosa
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    Video ¡Colombia deja fuera a jugador de Cruz Azul para el Mundial 2026!

    La selección de Colombia regresa a una Copa del Mundo en este verano con un apodo característico a nivel mundial, Los Cafeteros.

    Este sobrenombre por parte del combinado de la Conmebol va de la mano con ser uno de lo países con mayor producción de café, aunque no es el único con el que cuenta.

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    Colombia también puede ser llamado como La Tricolor, La Fiebre Amarilla y hasta en algunas ocasiones como La Máquina, sin que éste último sea algo habitual y reconocido.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA


    El origen del apodo de la selección de Colombia tiene casi 100 años de existencia y va de la mano con ser el país número uno en ser exportador del café, con la creación de un organismo.

    Aunque no se tiene una fecha exacta en que se hizo una relación del café con el futbol, la popularidad del producto los hizo denominarse así con el paso del tiempo.

    El mote de La Tricolor, como México y Ecuador, por mencionar a algunos, es por los tres colores de la bandera: amarillo, azul y rojo. El de La Fiebre Amarilla se relaciona por el color amarillo que es de la camiseta de local y el efecto al jugar de local.

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