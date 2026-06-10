Colombia 2026 Colombia aterrizará en México y Atlas le abrirá sus puertas rumbo al Mundial Los cafeteros ya casi se encuentran en territorio mexicano rumbo a la Copa del Mundo.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video Colombia cierra con triunfo ante Jordania su preparación para el Mundial 2026

La Selección de Colombia llegará esta tarde a suelo mexicano lista para comenzar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en una de las primeras selecciones sudamericanas en instalarse en territorio nacional rumbo al torneo.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo arribará a Guadalajara, ciudad que fungirá como su base de operaciones durante una gran parte de la fase de grupos de la Copa Mundial. Desde territorio jalisciense, el equipo cafetero comenzará con los trabajos de adaptación y preparación de cara a su debut en la justa mundialista.

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Atlas, club que fungirá como anfitrión del equipo sudamericano durante su estancia en Jalisco, dio la bienvenida oficial a Colombia a través de sus redes sociales, destacando el orgullo de recibir a una de las selecciones más importantes del continente. La Academia AGA será utilizada por el equipo como centro de entrenamiento y preparación durante la fase inicial del torneo.

Tras completar su etapa final de preparación, Colombia se enfocará ahora en ultimar detalles de cara a su debut mundialista, en el que buscará confirmar el buen nivel mostrado durante las eliminatorias sudamericanas.

Liderados por figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y el experimentado David Ospina, los cafeteros afrontarán su regreso a una Copa del Mundo con la intención de convertirse en una de las estrellas del certamen.

Colombia vuelve al Mundial con una generación experimentada

La última participación de Colombia en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018, donde alcanzó los octavos de final antes de ser finalmente eliminada por Inglaterra en tanda de penales.

Posteriormente, los cafeteros quedaron fuera de Qatar 2022; sin embargo, bajo el mando de Néstor Lorenzo lograron reconstruir el proyecto y asegurar su boleto a la edición de 2026, regresando a la máxima justa del fútbol tras haber tenido ocho años de ausencia.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia iniciará su participación en la fase de grupos con el siguiente calendario:

Vs. Uzbekistán | miércoles 17 de junio

| miércoles 17 de junio Vs. República Democrática del Congo | martes 23 de junio

| martes 23 de junio Vs. Portugal | sábado 27 de junio