Colombia 2026 Mundial 2026: Néstor Lorenzo, de Colombia, se rinde ante el Estadio Ciudad de México El seleccionador argentino comparó el Coloso de Santa Úrsula con el Maracaná.



Video El técnico de Colombia tiene gratos recuerdos del estadio de la Ciudad de México

La Selección de Colombia continúa con su preparación hacia el Mundial 2026, este domingo se medirá ante la Selección de Jordania antes de iniciar la actividad correspondiente al Grupo K.

La selecció cafetalera debutará frente a Uzbekistán en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 17 de junio. Además se medirá ante RD Congo en Guadalajara y frente a Portugal en Miami.

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El director técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, habló de cara a la Fase de Grupos en el Estadio Ciudad de México, o mejor conocido como Estadio Azteca, de la importancia histórica que tiene el inmueble.

“ El Estadio Azteca como el Maracaná, es un estadio mítico, el marco va a ser ideal para tener un buen inicio, así que esperemos estar a la altura de lo que represente todo eso, toda la historia que tiene el Azteca, en el Maracaná nos fue muy bien, en 2014, gracias a Dios.

“ Allí jugaron y fueron campeones grandes figuras del futbol mundial. Para nosotros será un honor debutar en un estadio con tanta tradición. Ojalá podamos tener un buen inicio de torneo y estar a la altura de todo lo que representa ese escenario”, indicó en conferencia de prensa.