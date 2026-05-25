Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Colombia Los Cafeteros estuvo cerca de ser un combinado nacional en ganar títulos en dos confederaciones distintas.

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La selección de Colombia está en el Mundial 2026 para ser una de las animadoras del certamen con su buen futbol y con ganas de crecer su palmarés de títulos.

Al pertenecer a la Conmebol, se pudiera creer que Los Cafeteros son un combinado nacional con varios campeonatos, pero la realidad es otra para sus aficionados.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE COLOMBIA



La selección de Colombia apenas tiene tres títulos en sus vitrinas, pero uno de esos es el relevante de la Conmebol que obtuvo a inicios del Siglo XXI.

Los Cafeteros estuvieron cerca de poder ganar la Copa Oro de la Concacaf en el año 2000 al jugar la Final ante Canadá y perderla. En la Copa Confederaciones terminó en Cuarto Lugar en 2003 y en la última Copa América 2024 fue subcampeón.

Copa América - 1 título: 2001

- 1 título: 2001 Juegos Centroamericanos y del Caribe - 1 título: 1946

- 1 título: 1946 Juegos Bolivarianos - 1 título: 1951.