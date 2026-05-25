Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Colombia
Los Cafeteros estuvo cerca de ser un combinado nacional en ganar títulos en dos confederaciones distintas.
La selección de Colombia está en el Mundial 2026 para ser una de las animadoras del certamen con su buen futbol y con ganas de crecer su palmarés de títulos.
Al pertenecer a la Conmebol, se pudiera creer que Los Cafeteros son un combinado nacional con varios campeonatos, pero la realidad es otra para sus aficionados.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE COLOMBIA
La selección de Colombia apenas tiene tres títulos en sus vitrinas, pero uno de esos es el relevante de la Conmebol que obtuvo a inicios del Siglo XXI.
Los Cafeteros estuvieron cerca de poder ganar la Copa Oro de la Concacaf en el año 2000 al jugar la Final ante Canadá y perderla. En la Copa Confederaciones terminó en Cuarto Lugar en 2003 y en la última Copa América 2024 fue subcampeón.
- Copa América - 1 título: 2001
- Juegos Centroamericanos y del Caribe - 1 título: 1946
- Juegos Bolivarianos - 1 título: 1951.
Colombia, a nivel juvenil, puede sumar más títulos con las dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2006 y 2018, así como de los Juegos Bolivarianos en 1997, 2005, 2013 y 2017.