    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Colombia

    Los Cafeteros estuvo cerca de ser un combinado nacional en ganar títulos en dos confederaciones distintas.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Colombia está en el Mundial 2026 para ser una de las animadoras del certamen con su buen futbol y con ganas de crecer su palmarés de títulos.

    Al pertenecer a la Conmebol, se pudiera creer que Los Cafeteros son un combinado nacional con varios campeonatos, pero la realidad es otra para sus aficionados.

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    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE COLOMBIA


    La selección de Colombia apenas tiene tres títulos en sus vitrinas, pero uno de esos es el relevante de la Conmebol que obtuvo a inicios del Siglo XXI.

    Los Cafeteros estuvieron cerca de poder ganar la Copa Oro de la Concacaf en el año 2000 al jugar la Final ante Canadá y perderla. En la Copa Confederaciones terminó en Cuarto Lugar en 2003 y en la última Copa América 2024 fue subcampeón.

    • Copa América - 1 título: 2001
    • Juegos Centroamericanos y del Caribe - 1 título: 1946
    • Juegos Bolivarianos - 1 título: 1951.

    Colombia, a nivel juvenil, puede sumar más títulos con las dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2006 y 2018, así como de los Juegos Bolivarianos en 1997, 2005, 2013 y 2017.

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