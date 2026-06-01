Mundial 2026 Colombia derrota a Costa Rica en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro cafetalero derrota en casa a Costa Rica en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 y le deja un grato sabor de boca a su afición.

Video Resumen | Colombia gana y mantiene la esperanza de su afición

En partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que marcó la despedida de su afición en el Estadio Campín de Bogotá, la selección de Colombia derrotó 3-1 a su similar de Costa Rica con goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

A los 17 minutos tras un tiro de esquina , Dávinson Sánchez le ganó la carrera a la zaga, metió el cabezazo y la mandó al fondo para el 1-0 en favor de Colombia.

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Siete minutos después, tras un error en la salida de Costa Rica, Colombia recuperó el balón, mismo que terminó a los pies de Luis Díaz dentro del área, quien no desaprovechó, cruzó el disparo y la mandó al fondo para el 2-0 en la pizarra.

La respuesta tica llegó al 33', tras una serie de cabezazos en el área que terminaron con el remate de Andrey Soto de frente al arco para poner la pizarra 2-1 que los regresaba al partido.

Para dar el cerrojazo final, a los 81 minutos Luis Suárez entró al área por izquierda, sacó el fogonazo cruzado y mandó la de gajos al fondo de la red para el contundente 3-1 que hacía vibrar a la grada.