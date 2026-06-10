    Mundial 2026

    Colombia tiene increíble serenata en Guadalajara para el Mundial 2026

    El conjunto 'cafetero' vive una noche espectacular a su llegada al hotel de concentración en Guadalajara.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Colombia tiene llegada espectacular a Guadalajara, con todo y serenata

    La Selección de Colombia llegó a Guadalajara y tuvo un recibimiento espectacular en su hotel de concentración de cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Cientos de aficionados colombianos y también mexicanos recibieron al conjunto 'Cafetero' en su llegada a la Perla Tapatía, lugar que también fungirá como su espacio de concentración.

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    Con bastante tiempo de anticipación a su primer partido, de hecho, los dirigidos por Néstor Lorenzo debutarán en Ciudad de México hasta el próximo 17 de junio, los colombianos intentarán aclimatarse en la capital de Jalisco.

    La serenata inició una vez que el autobús llegó al hotel de concentración y la fiesta entre colombianos y mexicanos sirve como premámbulo para el Mundial 2026.

    Colombia entrenará en las instalaciones del Atlas y tendrá su debut ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, jugarán ante Congo en Guadalajara y ante Portugal en Miami.

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