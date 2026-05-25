    Selección de Colombia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Esta es la lista definitiva de los cafetaleros para disputar la Copa del Mundo este verano.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Colombia deja fuera a jugador de Cruz Azul para el Mundial 2026!

    La Selección de Colombia dio a conocer su lista definitiva para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con algunas sorpresas de jugadores que militan en la Liga MX, sobre todo del reciente campeón del Clausura 2026, Cruz Azul.

    El seleccionador argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria vía rueda de prensa, sin rodeos y sin show de por medio, para nombrar a los 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial 2026.

    La Selección Colombia integra el Grupo K en la Copa del Mundo 2026, zona que comparte junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El combinado nacional disputará su fase de grupos de este torneo mundialista frente a estos tres rivales.

    CONVOCATORIA DE COLOMBIA PARA EL MUNDIAL 2026

    • ARQUEROS
    1. CAMILO VARGAS – Atlas, México
    2. ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina
    3. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia
    • DEFENSAS
    1. DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasary, Turquía
    2. JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia
    3. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia
    4. WILLER DITTA – Cruz Azul, México
    5. DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra
    6. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina
    7. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España
    8. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia
    • VOLANTES
    1. RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal
    2. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra
    3. KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina
    4. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil
    5. GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España
    6. JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil
    7. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil
    8. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina
    9. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos
    10. JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina
    • DELANTEROS
    1. JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España
    2. LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania
    3. LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal
    4. CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil
    5. JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia
