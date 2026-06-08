    Mundial 2026

    James Rodríguez le responde a la hija del presidente de Colombia tras polémico gesto

    El futbolista colombiano aclaró la situación que genero polémica previo al Mundial 2026

    Por:
    Ana Karla Brizuela
    add
    Síguenos en Google
    Video James Rodríguez apaga polémica con Antonella Petro

    ¿James Rodríguez ignoró a Antonella Petro?

    Se difundieron imágenes en redes sociales donde parece que Antonella Petro se acerca al ex jugador del Club León para pedirle un autógrafo y una foto, mientras James Rodríguez hace caso omiso y entabla una conversación con un grupo de gente que acababa de saludar.

    PUBLICIDAD

    Mas tarde, el mandatario compartió en su perfil una reflexión sobre los valores y el éxito, algo que se entendió como una indirecta hacia el futbolista por el desplante a su hija.

    James Rodríguez mandará playera firmada a hija de Gustavo Petro

    Antonella Petro confirmo que el jugador le mando un mensaje privado, en el que promete tomarse la foto en otra ocasión. Además, James Rodríguez prometió enviarle un jersey de la Selección de Colombia con su firma.

    "Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime donde te la hago llegar. Gracias por tu aliento para ti y mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es tiempo de estar unidos", escribió el futbolista en el mensaje.

    Aunque el fuego de la polémica se apago con esta nueva interacción, muchos siguen cuestionando si fue un acto de solidaridad o simplemente intenta rescatar su imagen tras hacerse viral el desaire.

    Relacionados:
    Mundial 2026Colombia 2026James Rodríguez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX