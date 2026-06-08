Mundial 2026 James Rodríguez le responde a la hija del presidente de Colombia tras polémico gesto El futbolista colombiano aclaró la situación que genero polémica previo al Mundial 2026

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video James Rodríguez apaga polémica con Antonella Petro

¿James Rodríguez ignoró a Antonella Petro?

Se difundieron imágenes en redes sociales donde parece que Antonella Petro se acerca al ex jugador del Club León para pedirle un autógrafo y una foto, mientras James Rodríguez hace caso omiso y entabla una conversación con un grupo de gente que acababa de saludar.

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Mas tarde, el mandatario compartió en su perfil una reflexión sobre los valores y el éxito, algo que se entendió como una indirecta hacia el futbolista por el desplante a su hija.

James Rodríguez mandará playera firmada a hija de Gustavo Petro

Antonella Petro confirmo que el jugador le mando un mensaje privado, en el que promete tomarse la foto en otra ocasión. Además, James Rodríguez prometió enviarle un jersey de la Selección de Colombia con su firma.

"Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime donde te la hago llegar. Gracias por tu aliento para ti y mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es tiempo de estar unidos", escribió el futbolista en el mensaje.