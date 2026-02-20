Neymar dice que puede retirarse en diciembre de este año
El atacante brasileño sorprende a todos con la posibilidad de dejar muy pronto de jugar.
Neymar no deja un día sin estar en los títulares periodísticos o de redes sociales, ya sea por su futbol, sus lesiones, sus controversias en la cancha o fuera de ella, hasta por los que abogan por él ante Carlo Ancelotti en pleno carnaval. Lo de hoy es su posible retiro antes de que termine el año.
Y es que el astro brasileño y jugador del Santos de su país dijo en entrevista con 'CazéTV' que ello puede ocurrir.
"Quería volver a jugar esta temporada al ciento por ciento, por eso me retrasé en algunos partidos. Sé que mucha gente dice tonterías y no sabe cómo es el día a día, pero tengo que aguantarlo", inició la plática.
Y enseguida pasó al punto: "No sé qué pasará de ahora en adelante. Podría ser que llegue diciembre y quiera retirarme. Dependerá de mi corazón".
De lo que no quita el dedo del renglón el astro es sobre jugar la Copa Mundial de la FIFA 26 pese a que el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dicho que todos los jugadores contemplandos deben estar al máximo y él aún no lo está.
"Este año, que es muy importante no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí. Estoy contento y tranquilo de haber regresado un poco mejor que antes. Obviamente, necesito ganar un poco más de ritmo, pero con perseverancia alcanzaré mi máximo rendimiento", finalizó.
Neymar no ha sido convocado a la selección brasileña desde octubre del 2023 y tampoco lo ha llamado Ancelotti desde su arribo al equipo el año pasado.
Aquejado por las lesiones, al jugador del Santos el italiano le ha dejado clara la situación.
"Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos", señaló el estratega en conferencia de prensa en septiembre pasado.