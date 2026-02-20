    Mundial 2026

    Neymar dice que puede retirarse en diciembre de este año

    El atacante brasileño sorprende a todos con la posibilidad de dejar muy pronto de jugar.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Neymar dice que puede retirarse en diciembre de este año


    Neymar no deja un día sin estar en los títulares periodísticos o de redes sociales, ya sea por su futbol, sus lesiones, sus controversias en la cancha o fuera de ella, hasta por los que abogan por él ante Carlo Ancelotti en pleno carnaval. Lo de hoy es su posible retiro antes de que termine el año.

    PUBLICIDAD

    Y es que el astro brasileño y jugador del Santos de su país dijo en entrevista con 'CazéTV' que ello puede ocurrir.

    Más sobre Mundial 2026

    El viral encuentro entre Carlo Ancelotti y Ronaldo en el carnaval de Brasil
    1 mins

    El viral encuentro entre Carlo Ancelotti y Ronaldo en el carnaval de Brasil

    Seleccion Brasil
    Fechas y horarios de los juegos de Brasil en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Brasil en el Mundial 2026

    Seleccion Brasil
    Le piden a Carlo Ancelotti que incluya a Neymar en la selección brasileña
    1 mins

    Le piden a Carlo Ancelotti que incluya a Neymar en la selección brasileña

    Seleccion Brasil
    "Del Príncipe al Genio", el regalo especial de Neymar a Messi
    1 mins

    "Del Príncipe al Genio", el regalo especial de Neymar a Messi

    Seleccion Brasil

    "Quería volver a jugar esta temporada al ciento por ciento, por eso me retrasé en algunos partidos. Sé que mucha gente dice tonterías y no sabe cómo es el día a día, pero tengo que aguantarlo", inició la plática.

    Y enseguida pasó al punto: "No sé qué pasará de ahora en adelante. Podría ser que llegue diciembre y quiera retirarme. Dependerá de mi corazón".

    De lo que no quita el dedo del renglón el astro es sobre jugar la Copa Mundial de la FIFA 26 pese a que el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dicho que todos los jugadores contemplandos deben estar al máximo y él aún no lo está.

    "Este año, que es muy importante no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí. Estoy contento y tranquilo de haber regresado un poco mejor que antes. Obviamente, necesito ganar un poco más de ritmo, pero con perseverancia alcanzaré mi máximo rendimiento", finalizó.

    Neymar no ha sido convocado a la selección brasileña desde octubre del 2023 y tampoco lo ha llamado Ancelotti desde su arribo al equipo el año pasado.

    Aquejado por las lesiones, al jugador del Santos el italiano le ha dejado clara la situación.

    "Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos", señaló el estratega en conferencia de prensa en septiembre pasado.

    Video Neymar conmueve con tierno encuentro con abuelita
    Relacionados:
    Mundial 2026Brasil 2026NeymarSantosCarlo Ancelotti

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX