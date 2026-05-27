    Mundial 2026

    Brasil se concentra rumbo al Mundial 2026 con un ojo sobre Neymar

    El pentacampeón del mundo empieza su preparación, pero la salud del delantero preocupa a todos.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Brasil arranca concentración rumbo al Mundial 2026 con incertidumbre sobre Neymar

    La selección de Brasil arranca este miércoles su concentración rumbo al Mundial 2026 en la Granja Comary donde está ubicado el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

    Lo hace con incertidumbre sobre la salud de Neymar por una lesión que sufrió el pasado 17 de mayo en una pantorrilla y por ello se le realizará un diagnóstico más preciso sobre su estado físico.

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    Porque se rumora, según ge.globo.com, que pese a que Santos, el club del atacante, aseguró que podría entrenar con balón desde su llegada, deberá continuar su tratamiento médico y podría perderse los dos amistosos que los amazónicos tienen programados antes de la Copa del Mundo.

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    Arranca la concentración

    A lo largo de la mañana se espera la llegada de los 23 jugadores disponibles. Gabriel Magalhaes, Martinelli y Marquinhos estarán ausentes por ser finalistas de la UEFA Champions League.

    El primero en llegar a Teresópolis fue Casemiro, incluso antes que el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

    El jugador que recientemente terminó su relación laboral con el Manchester United arribó a la concentración el martes por la noche y el técnico, y sus auxiliares lo harán el miércoles temprano.

    El resto de futbolistas lo hará en las siguientes horas o días hasta completar los 26 y deberán pasar pruebas físicas y clínicas.

    Y para que los futbolistas lleguen a tiempo y seguros, la CBF alquiló helicópteros. El primer entrenamiento se realizará el miércoles por la tarde.

    Previo a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en junio y Julio, la selección amazónica jugará dos partidos de preparación. Ante Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y frente a Egipto el 6 de junio en Cleveland.

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