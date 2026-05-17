    Brasil 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Brasil en la historia?

    La selección de La Verdeamarelha puede estar en el Mundial 2026 sin su máximo goleador de la historia.

    Por:David Espinosa
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    Video ¡Llegó el gol 79 de Neymar! Brasil golea 5-1 a Bolivia

    La Selección de Brasil es la única en clasificar a todas las Copas del Mundo y para el Mundial puede que no cuente con su máximo goleador de la historia, Neymar.

    La Verdeamarelha tiene un amplio listado de goleadores, pero Neymar ha estado ausente en los últimos años debido a las lesiones que arrastra de forma continua.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE BRASIL


    Neymar desbancó a Pelé como máximo goleador de la historia de Brasil en septiembre de 2023 en duelo de Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 ante Bolivia, donde marcó doblete y fueron sus últimos goles con La Canarinha.

    Pelé dejó su marca en 77 anotaciones con un último gol en 1971 en amistoso ante Austria en Sao Paulo. Hasta que apareció Neymar, el único que se acercó a O'Rei fue Ronaldo.

    • Neymar: 79 goles (en activo)
    • Pelé: 77 goles
    • Ronaldo: 62 goles
    • Romário: 55 goles
    • Zico: 48 goles.

    De cara al Mundial 2026 y si supera el tema de las lesiones, Neymar es el único que apunta a poder estar en el torneo, ya que no hay nadie más en activo que esté dentro del Top 10.

    GOLEADORES DE BRASIL EN MUNDIALES


    La selección de Brasil jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Ronaldo: 15 goles
    • Pelé: 12 goles
    • Ademir: 9 goles
    • Jairzinho: 9 goles
    • Vavá: 9 goles.
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