Mundial 2026 Le piden a Carlo Ancelotti que incluya a Neymar en la selección brasileña

La fiesta y el futbol no paran en Brasil, y en pleno Carnaval no es la excepción.

Y justo ahí, Carlo Ancelotti, el director técnico de la Verdeamarela vivió un curioso momento en torno a sus decisiones sobre Neymar rumbo al Mundial del 2026 que se celebrará en junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

El cantante local, Leo Santana interrumpió su actuación para dirigirse al entrenador directamente: "Un detalle Ancelotti, pon a Neymar en esta selección brasileña por el amor de Dios. Es solo una solicitud de un fan, lo siento no podía perderme esto".

El italiano, de primera instancia no entendió y debió recurrir a uno de sus acompañantes para que le tradujera, luego respondió: " Gracias por el consejo".

Neymar no ha sido convocado a la selección brasileña desde octubre del 2023 y tampoco lo ha hecho Ancelotti desde su arribo al euipo el año pasado.

Aquejado por las lesiones, al jugador del Santos el italiano le ha dejado claro la situación.

"Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos", señaló en conferencia de prensa en septiembre pasado.