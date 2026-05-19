Mundial 2026 Esta fue la reacción de Neymar al conocer su convocatoria al Mundial 2026 Neymar festejó con su familia y amigos su regreso a la Selección de Brasil para ir a su cuarta Copa del Mundo.

Video Esta fue la reacción de Neymar al ver su convocatoria al Mundial 2026

Neymar Jr. liberó sus emociones después de conocer la convocatoria final de la Selección de Brasil y saber que jugará su cuarto Mundial este verano después de mucha incertidumbre.

El futbolista del Santos FC publicó un video en su canal de Youtube sobre cómo vivió el evento que organizó la Confederación Brasileña de Futbol para que Carlo Ancelotti revelara a los 26 jugadores que asistirán al Mundial 2026.

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Neymar invitó a familiares y amigos a su casa para ver en vivo la convocatoria de Ancelotti. El brasileño se mostró nervioso y ansioso ante la posibilidad de quedar fuera de la Copa del Mundo.

“Tengo una teoría, de que no me ha llamado todavía. Me habría llamado (si no me convocara). No lo sé, me da miedo hasta seguir mirando el celular. Ahora está en manos de Dios”, mencionó.

Neymar rompió en llanto al escuchar su nombre en la lista final de Brasil

Neymar estuvo acompañado en todo momento de su pareja Bruna Biancardi, y al momento de escuchar su nombre en la lista de Ancelotti, ambos lloraron de felicidad y por lo difícil que fue el camino en los últimos años, el cual estuvo marcado por las numerosas lesiones que Ney sufrió.

Después de festejar con su pareja, Neymar fue a abrazar a Rafael, su fisioterapeuta, quien lo ayudó a llegar sano y fuerte físicamente para cumplir el objetivo de jugar el Mundial 2026.

“Es difícil no emocionarse, con todo lo que hemos pasado, todo lo que ellos me vieron pasar y que yo haya llegado hasta aquí, logrando competir en otro Mundial, es increíble. Son lágrimas de pura felicidad”, expresó el futbolista del Santos FC.

Neymar también celebró con Raphinha, delantero del Barcelona, a quien le hizo videollamada y será su compañero en busca de levantar la sexta Copa del Mundo para la selección brasileña.

“Rafa, gracias hermano. Muchas gracias. Sabes cuánto te quiero. Gracias por todo, hermano, de verdad. Vamos, podemos hacerlo. Todo va a salir bien, vamos a ganar esto”, mencionó Ney que registra seis goles y cuatro asistencias en 15 partidos del 2026.