    Mundial 2026

    Neymar desata la locura en Brasil tras ser convocado al Mundial 2026

    Decenas de aficionados y exjugadores celebraron el llamado del astro brasileño que disputará su cuarta Copa del Mundo

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Locura tota por la convocatoria de Neymar al Mundial 2026

    La c onvocatoria de Neymar con la selección de Brasil provocó la locura en el país sudamericano que temían que el astro brasileño no pudiera disputar la Copa del Mundo 2026.

    Decenas de aficionados se dieron cita en el Museo del Mañana para presenciar la convocatoria de Carlo Ancelotti para conocer que jugadores serían llamados para la justa mundialista, pero con la incertidumbre sobre si Neymar estaría en la lista final.

    PUBLICIDAD

    Ancelotti nombraba uno por uno a los jugadores convocados, pero al momento de mencionar el nombre de Neymar la gente celebró como si Brasil hubiera anotado un gol.

    De inmediato comenzaron las ovaciones al astro brasileño por parte de los fans, pero no fueron los únicos ya que Marcelo, ex jugador del combinado amazónico, no pudo ocultar su emoción de ver a Neymar en la próxima Copa del Mundo.

    Más sobre Mundial 2026

    Selección de Brasil: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    2 mins

    Selección de Brasil: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Brasil
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Brasil en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Brasil en la historia?

    Seleccion Brasil
    Vinicius Jr. terminan su relación con Virginia Fonseca previo al Mundial 2026
    1 mins

    Vinicius Jr. terminan su relación con Virginia Fonseca previo al Mundial 2026

    Seleccion Brasil
    Ancelotti renueva con Brasil su contrato hasta el Mundial 2030
    2 mins

    Ancelotti renueva con Brasil su contrato hasta el Mundial 2030

    Seleccion Brasil
    Neymar brilla en la preconvocatoria de la Selección de Brasil para el Mundial 2026
    2 mins

    Neymar brilla en la preconvocatoria de la Selección de Brasil para el Mundial 2026

    Seleccion Brasil
    Mundial 2026: Lula da Silva pide a Donald Trump no quite visas a Brasil
    1 mins

    Mundial 2026: Lula da Silva pide a Donald Trump no quite visas a Brasil

    Seleccion Brasil
    Brasil en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Brasil en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion Brasil
    Mundial 2026: Endrick renace en el Lyon y no quiere a su hijo de futbolista
    2 mins

    Mundial 2026: Endrick renace en el Lyon y no quiere a su hijo de futbolista

    Seleccion Brasil
    Ancelotti ilusiona a los fans sobre Neymar y el Mundial 2026
    1 mins

    Ancelotti ilusiona a los fans sobre Neymar y el Mundial 2026

    Seleccion Brasil
    Militao se perderá el Mundial 2026 con la Selección de Brasil tras contratiempo de lesión
    1 mins

    Militao se perderá el Mundial 2026 con la Selección de Brasil tras contratiempo de lesión

    Seleccion Brasil

    Con este llamado, ‘Ney’ disputará su cuarto Mundial tras haber jugado el del 2014, 2018, 2022 y ahora el 2026.

    CONVOCATORIA DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

    Porteros

    • Alisson Becker (Liverpool)
    • Ederson (Fenerbahce)
    • Weverton (Gremio)

    Defensas

    • Alex Sandro (Flamengo)
    • Bremer (Juventus)
    • Danilo (Flamengo)
    • Douglas Santos (Zenit)
    • Gabriel Magalhaes (Arsenal)
    • Roger Ibañez (Al-Ahli)
    • Léo Pereira (Flamengo)
    • Marquinhos (PSG)
    • Wesley (Roma)
    PUBLICIDAD

    Mediocampistas

    • Bruno Guimaraes (Newcastle United)
    • Casemiro (Manchester United)
    • Danilo (Botafogo)
    • Fabinho (Al-Ittihad)
    • Lucas Paquetá (Flamengo)

    Delanteros

    • Endrick (Lyon)
    • Gabriel Martinelli (Arsenal)
    • Igor Thiago (Brentford)
    • Luiz Henrique (Zenit)
    • Matheus Cunha (Manchester United)
    • Neymar Jr. (Santos FC)
    • Raphinha (Barcelona)
    • Rayan (Bournemouth)
    • Vinícius Jr. (Real Madrid)
    Relacionados:
    Mundial 2026Brasil 2026Neymar

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX