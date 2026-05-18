Mundial 2026 Neymar desata la locura en Brasil tras ser convocado al Mundial 2026 Decenas de aficionados y exjugadores celebraron el llamado del astro brasileño que disputará su cuarta Copa del Mundo

Video Locura tota por la convocatoria de Neymar al Mundial 2026

La c onvocatoria de Neymar con la selección de Brasil provocó la locura en el país sudamericano que temían que el astro brasileño no pudiera disputar la Copa del Mundo 2026.

Decenas de aficionados se dieron cita en el Museo del Mañana para presenciar la convocatoria de Carlo Ancelotti para conocer que jugadores serían llamados para la justa mundialista, pero con la incertidumbre sobre si Neymar estaría en la lista final.

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Ancelotti nombraba uno por uno a los jugadores convocados, pero al momento de mencionar el nombre de Neymar la gente celebró como si Brasil hubiera anotado un gol.

De inmediato comenzaron las ovaciones al astro brasileño por parte de los fans, pero no fueron los únicos ya que Marcelo, ex jugador del combinado amazónico, no pudo ocultar su emoción de ver a Neymar en la próxima Copa del Mundo.

Con este llamado, ‘Ney’ disputará su cuarto Mundial tras haber jugado el del 2014, 2018, 2022 y ahora el 2026.

CONVOCATORIA DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

Porteros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Roger Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

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Mediocampistas

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros