Carlo Ancelotti deja fuera de la convocatoria a Rodrygo, Neymar y Vinicius Jr.
El técnico de la Selección de Brasil lanzó su lista para los siguientes juegos rumbo al Mundial 2026.
Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá regresa a la actividad con partidos en Conmebol, por tal motivo, Brasil dio a conocer la lista de convocados para estos dos compromisos.
Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil fue el encargado de anunciar la convocatoria ante los medios de comunicación en la sede de la Federación Brasileña en Río de Janeiro para las dos últimas fechas de las eliminatorias.
Lo que causó cuestionamientos fue la ausencia de los jugadores del Real Madrid, Vinicius, Endrick y Rodrygo, además de Neymar, por lo que Ancelotti respondió de forma contundente.
“No eh tenido conversaciones con Rodrygo, Neymar, ellos saben perfectamente la idea que el equipo nacional tiene, obviamente hay que jugar partidos, estar en una buena condición física, no es preciso hablar con ellos para explicar eso, si ellos quieren explicaciones, pueden llamarme”.
Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, después viajará para medirse con Bolivia el 9 de septiembre en la cancha del Estadio Municipal De El Alto. La Canarinha ocupa el tercer lugar de la clasificación con 25 puntos, al igual que Ecuador, les siguen de cerca Uruguay y Paraguay.
Convocatoria de Brasil para la fecha FIFA
Porteros:
- Allison, Liverpool
- Bento, Al-Nassr
- Hugo Sosa, Corinthians
Defensas:
- Alexsandro Ribeiro, Lille
- Alex Sandro, Flamengo
- Caio Henrique, Mónaco
- Douglas Santos, Zenit
- Fabrício Bruno, Cruzeiro
- Gabriel Magalhaes, Arsenal
- Marquinhos, París Saint-Germain
- Vanderson, Mónaco - Wesley, Roma
Mediocampistas:
- Andrey Santos, Chelsea
- Bruno Guimaraes, Newcastle
- Casemiro, Manchester United
- Joelinton, Newcastle
- Lucas Paquetá, Westham United
Delanteros:
- Estevao, Chelsea
- Gabriel Marinelli, Arsenal
- Jao Pedro, Chelsea
- Kaio Jorge, Cruzeiro
- Luiz Henrique, Zenit
- Matheus Cunha, Manchester United
- Raphinha, Barcelona
- Richarlison, Tottenham