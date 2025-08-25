    Brasil

    Carlo Ancelotti deja fuera de la convocatoria a Rodrygo, Neymar y Vinicius Jr.

    El técnico de la Selección de Brasil lanzó su lista para los siguientes juegos rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Resentido? Ancelotti arma su lista… ¡sin un solo madridista!

    Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá regresa a la actividad con partidos en Conmebol, por tal motivo, Brasil dio a conocer la lista de convocados para estos dos compromisos.

    Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil fue el encargado de anunciar la convocatoria ante los medios de comunicación en la sede de la Federación Brasileña en Río de Janeiro para las dos últimas fechas de las eliminatorias.

    PUBLICIDAD

    Lo que causó cuestionamientos fue la ausencia de los jugadores del Real Madrid, Vinicius, Endrick y Rodrygo, además de Neymar, por lo que Ancelotti respondió de forma contundente.

    “No eh tenido conversaciones con Rodrygo, Neymar, ellos saben perfectamente la idea que el equipo nacional tiene, obviamente hay que jugar partidos, estar en una buena condición física, no es preciso hablar con ellos para explicar eso, si ellos quieren explicaciones, pueden llamarme”.

    Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, después viajará para medirse con Bolivia el 9 de septiembre en la cancha del Estadio Municipal De El Alto. La Canarinha ocupa el tercer lugar de la clasificación con 25 puntos, al igual que Ecuador, les siguen de cerca Uruguay y Paraguay.

    Convocatoria de Brasil para la fecha FIFA

    Porteros:

    • Allison, Liverpool
    • Bento, Al-Nassr
    • Hugo Sosa, Corinthians

    Defensas:

    • Alexsandro Ribeiro, Lille
    • Alex Sandro, Flamengo
    • Caio Henrique, Mónaco
    • Douglas Santos, Zenit
    • Fabrício Bruno, Cruzeiro
    • Gabriel Magalhaes, Arsenal
    • Marquinhos, París Saint-Germain
    • Vanderson, Mónaco - Wesley, Roma

    Mediocampistas:

    • Andrey Santos, Chelsea
    • Bruno Guimaraes, Newcastle
    • Casemiro, Manchester United
    • Joelinton, Newcastle
    • Lucas Paquetá, Westham United
    PUBLICIDAD

    Delanteros:

    • Estevao, Chelsea
    • Gabriel Marinelli, Arsenal
    • Jao Pedro, Chelsea
    • Kaio Jorge, Cruzeiro
    • Luiz Henrique, Zenit
    • Matheus Cunha, Manchester United
    • Raphinha, Barcelona
    • Richarlison, Tottenham
    Video Neymar sufre nueva lesión y su regerso con Brasil está en duda

    Más sobre Brasil

    1:58
    ¿Resentido? Ancelotti arma su lista… ¡sin un solo madridista!

    ¿Resentido? Ancelotti arma su lista… ¡sin un solo madridista!

    1 min
    Neymar sufre nueva lesión y peligra convocatoria con Brasil

    Neymar sufre nueva lesión y peligra convocatoria con Brasil

    1 min
    Neymar ningunea presencia de Ancelotti y futuro en la Selección de Brasil

    Neymar ningunea presencia de Ancelotti y futuro en la Selección de Brasil

    1:36
    Neymar se compra excéntrico regalo inspirado en Batman

    Neymar se compra excéntrico regalo inspirado en Batman

    1:15
    ¡Osote de Vinicius! De no creerse el error del brasileño

    ¡Osote de Vinicius! De no creerse el error del brasileño

    Relacionados:
    BrasilCarlo AncelottiCONMEBOL Mundial Eliminatorias

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD