Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá regresa a la actividad con partidos en Conmebol, por tal motivo, Brasil dio a conocer la lista de convocados para estos dos compromisos.

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil fue el encargado de anunciar la convocatoria ante los medios de comunicación en la sede de la Federación Brasileña en Río de Janeiro para las dos últimas fechas de las eliminatorias.

PUBLICIDAD

Lo que causó cuestionamientos fue la ausencia de los jugadores del Real Madrid, Vinicius, Endrick y Rodrygo, además de Neymar, por lo que Ancelotti respondió de forma contundente.

“No eh tenido conversaciones con Rodrygo, Neymar, ellos saben perfectamente la idea que el equipo nacional tiene, obviamente hay que jugar partidos, estar en una buena condición física, no es preciso hablar con ellos para explicar eso, si ellos quieren explicaciones, pueden llamarme”.

Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, después viajará para medirse con Bolivia el 9 de septiembre en la cancha del Estadio Municipal De El Alto. La Canarinha ocupa el tercer lugar de la clasificación con 25 puntos, al igual que Ecuador, les siguen de cerca Uruguay y Paraguay.

Convocatoria de Brasil para la fecha FIFA

Porteros:

Allison, Liverpool

Bento, Al-Nassr

Hugo Sosa, Corinthians

Defensas:

Alexsandro Ribeiro, Lille

Alex Sandro, Flamengo

Caio Henrique, Mónaco

Douglas Santos, Zenit

Fabrício Bruno, Cruzeiro

Gabriel Magalhaes, Arsenal

Marquinhos, París Saint-Germain

Vanderson, Mónaco - Wesley, Roma

Mediocampistas:

Andrey Santos, Chelsea

Bruno Guimaraes, Newcastle

Casemiro, Manchester United

Joelinton, Newcastle

Lucas Paquetá, Westham United

PUBLICIDAD

Delanteros:

Estevao, Chelsea

Gabriel Marinelli, Arsenal

Jao Pedro, Chelsea

Kaio Jorge, Cruzeiro

Luiz Henrique, Zenit

Matheus Cunha, Manchester United

Raphinha, Barcelona

Richarlison, Tottenham