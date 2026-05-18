Mundial 2026 Selección de Brasil: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Neymar regresa a la selección brasileña tras tres años para jugar su cuarta y última Copa del Mundo.

Video Neymar jugará el Mundial 2026: así dio a conocer Ancelotti su convocatoria

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, dio a conocer su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio.

La gran novedad en la lista de convocados de Ancelotti es el regreso de Neymar a la Verdeamarela después de casi tres años para jugar su cuarta y última Copa del Mundo tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

PUBLICIDAD

Brasil debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 13 de junio ante Marruecos y posteriormente se medirá a Haití y Escocia el 19 y 24 de junio, respectivamente.

Neymar regresa: Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Roger Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos FC)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

¿Cuándo fue el último partido de Neymar con Brasil?

Su último partido con la selección brasileña fue ante Uruguay el 17 de octubre del 2023. En ese juego, Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante un año.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que, Neymar es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 partidos al superar los 77 goles que hizo Pelé en 92 encuentros.

Ausencias en la lista de Brasil para la Copa del Mundo

La gran ausencia en la convocatoria de Carlo Ancelotti es Joao Pedro, delantero del Chelsea, además de Rodrygo, Éder Militao y Estevao, aunque su exclusión se debe a lesiones que sufrieron en las últimas semanas.