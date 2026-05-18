Selección de Brasil: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Neymar regresa a la selección brasileña tras tres años para jugar su cuarta y última Copa del Mundo.
Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, dio a conocer su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio.
La gran novedad en la lista de convocados de Ancelotti es el regreso de Neymar a la Verdeamarela después de casi tres años para jugar su cuarta y última Copa del Mundo tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Brasil debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 13 de junio ante Marruecos y posteriormente se medirá a Haití y Escocia el 19 y 24 de junio, respectivamente.
Neymar regresa: Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026
Porteros
- Alisson Becker (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahce)
- Weverton (Gremio)
Defensas
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Roger Ibañez (Al-Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
Mediocampistas
- Bruno Guimaraes (Newcastle United)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Delanteros
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar Jr. (Santos FC)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)
¿Cuándo fue el último partido de Neymar con Brasil?
Su último partido con la selección brasileña fue ante Uruguay el 17 de octubre del 2023. En ese juego, Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante un año.
Cabe recordar que, Neymar es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 partidos al superar los 77 goles que hizo Pelé en 92 encuentros.
Ausencias en la lista de Brasil para la Copa del Mundo
La gran ausencia en la convocatoria de Carlo Ancelotti es Joao Pedro, delantero del Chelsea, además de Rodrygo, Éder Militao y Estevao, aunque su exclusión se debe a lesiones que sufrieron en las últimas semanas.
Además, el entrenador italiano dejó fuera a Thiago Silva, histórico defensa de 41 años que se rumoraba iba a volver a la Verdeamarela tras su gran nivel y forma física que mostró en el Porto en el segundo tramo de la temporada. Su último partido con la Canarinha fue en el Mundial de Qatar 2022.