Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Brasil
La Verdeamarelha es la máxima ganadora en la historia de la Copa del Mundo y Copa Confederaciones.
La selección de Brasil se clasificó al Mundial 2026 con muchos problemas, pero espera aumentar su palmarés de títulos que no logra celebrar desde 2002 a nivel mundial.
La Canarinha es la selección más exitosa en torneos de la FIFA, al ser la máxima ganadora en las dos competencias más importantes del organismo rector del futbol.
Por sorprendente que parezca, La Verdeamarelha no puede presumir lo mismo en la Copa América de la Conmebol en estar hasta el tercer sitio en campeonatos.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE BRASIL
La selección de Brasil siempre ha sido sinónimo de grandeza y de títulos, pero en una Copa del Mundo no sabe lo que es alzar la Copa FIFA desde el 2002.
En Copa América sí ha conseguido varios títulos desde esa del Mundial Corea-Japón, pero han acercado al Scratch du Oro a los máximos ganadores. Al participar en Copa Oro de Concacaf, se quedó en dos ocasiones como subcampeona.
- Copa del Mundo - 5 títulos: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- Copa América - 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019
- Copa Confederaciones - 4 titulos: 1997, 2005, 2009, 2013
- Campeonato Panamericano - 1952 y 1956
Brasil es la única selección de todo el mundo en clasificarse a todas las Copas del Mundo de la historia, por lo que nunca ha sabido lo que es quedarse fuera del torneo.