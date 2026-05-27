Mundial 2026 Vinícius se rinde ante Lamine Yamal de cara al Mundial 2026: "Es impresionante" El brasileño del Real Madrid aseguró que España es favorita en la Copa del Mundo por tener al jugador del Barcelona.

Video Vinícius habla sin censura de Lamine Yamal: “Es impresionante”

Vinícius Jr. habló como nunca antes de Lamine Yamal. El brasileño del Real Madrid aseguró que España es uno de los candidatos principales a ganar el Mundial 2026 por el simple hecho de contar con el jugador del Barcelona entre su plantilla.

“España porque ganaron la última Euro, tienen un equipo que ha jugado por bastante tiempo, y tienen a Lamine que es uno de los mejores jugadores del mundo, siempre hace cosas impresionante en el campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo por su cuenta”, se sinceró Vinícius en entrevista para CazéTV.

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Vinícius rompió uno de los tabúes en el futbol europeo, pues es poco común que un jugador del Real Madrid elogie a uno del Barcelona, y viceversa.

“Hablar de los jugadores del Barcelona siempre es complicado porque después los fans empiezan a hablar, pero tenemos que apreciar a los jugadores que hay en el campo

“Todo mundo paga boletos para ver a los mejores jugadores y Lamine es uno de esos que la afición paga por verlo jugar. Pero cuando estamos en el campo, ambos queremos vencer al otro”, añadió el delantero brasileño.

Tanto Vinícius como Lamine Yamal son dos de las figuras a seguir en el Mundial 2026. Brasil enfrentará a Escocia, Marruecos y Haití en la Fase de Grupos, mientras que España se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.