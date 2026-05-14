Brasil 2026 Ancelotti renueva con Brasil su contrato hasta el Mundial 2030 El DT italiano amplió su contrato con la Confederación Brasileña de Futbol hasta el otro Mundial.

Video ¡Mucho 'Carlinho'! Buenas noticias con Ancelotti en Brasil

Carlo Ancelotti renovó contrato como entrenador de la selección de Brasil hasta el 2030, en un anuncio oficial por la Confederación Brasileña de Futbol este jueves de 14 de mayo.

A través de un comunicado de prensa y un video con palabras del director técnico italiano, fue como se reveló el anuncio que se esperaba desde hace ya algunos días.

PUBLICIDAD

Las palabras de Ancelotti al renovar con Brasil hasta 2030



Carlo Ancelotti llegó con Brasil en junio del 2025 y firmó contrato solo hasta el final de la participación de La Canarinha en el Mundial 2026.

En la CBF destacan que la llegada del europeo ayudó al "fortalecimiento del futbol brasileño, trabajando estrechamente con diversas áreas de la CBF y consolidando una relación marcada por la identificación, el excelente trabajo y la estabilidad".

“Llegué a Brasil hace un año, desde el primer minuto, comprendí lo que significa el futbol para este país. Durante un año, hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño".

El presidente de la CBF, Samir Xaud, celebró la renovación del contrato de Carlo Ancelotti y destacó que la decisión se ajusta al proyecto deportivo de la organización para los próximos años.

"Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva.

"Trabajamos a diario para mantener a Brasil al más alto nivel del fútbol mundial, prestando especial atención al desarrollo de otras selecciones nacionales, a las competiciones organizadas por la CBF y al fortalecimiento de los clubes y federaciones de todo el país”, declaró Samir Xaud.

PUBLICIDAD

Ancelotti fue anunciado como entrenador de la selección brasileña en mayo de 2025. En su primer año al frente del equipo, dirigió a la Seleção en diez partidos, con cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Bajo su dirección, el equipo anotó 18 goles y encajó ocho.