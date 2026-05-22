Mundial 2026 Portero de Brasil se desmaya al ser convocado al Mundial ¡y nadie lo nota! Weverton fue llamado por Carlo Ancelotti para la justa veraniega y de la emoción perdió el conocimiento.

Video ¡Insólito! portero se desmaya tras ser convocado al Mundial 2026

La convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más insólitas y virales rumbo a la Copa del Mundo luego de que el arquero Weverton se desmayara al escuchar su nombre en la lista de convocados de Carlo Ancelotti.

El guardameta de 38 años se encontraba en su casa acompañado de familiares y amigos mientras seguía en televisión el anuncio oficial de la convocatoria del combinado brasileño, se vivía nerviosismo y emoción, y segundos después de enterarse de que estaría en el Mundial se desató la fiesta, pero el portero perdió el conocimiento y cayó sobre un sillón.

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Weverton quedó tendido sobre el sillón mientras amigos y familiares celebraran el llamado sin darse cuenta del estado del portero, incluso lo abrazaron mientras se encontraba inconsciente. Tras uno segundos de permanecer en el piso, el brasileño se incorporó y siguió festejando.

Dicho momento quedó grabado por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Posteriormente, el propio arquero tomó con humor la situación y explicó que la emoción lo rebasó debido a lo inesperada que fue la convocatoria.