Mundial 2026 Vinicius Jr. terminan su relación con Virginia Fonseca previo al Mundial 2026 Después de no conseguir títulos en la temporada el astro brasileño está enfocado en la próxima justa mundialista

Video Vinicius Jr se separa de Virginia Fonseca previo a la Copa del Mundo

La relación entre Vinícius Jr y la influencer brasileña Virginia Fonseca llegó a su fin luego de casi siete meses de noviazgo, una noticia que sorprendió a pocas semanas del arranque del Mundial 2026.

Fue la propia Virginia quien confirmó la ruptura a través de sus redes sociales con un mensaje en el que dejó entrever que tomó la decisión pensando en su bienestar emocional y en sus principios personales.

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“He aprendido a nunca negociar lo que no es negociable para mí”, escribió la brasileña, quien además aseguró que ambos decidieron seguir caminos separados “con cariño y respeto”.

La separación llamó aún más la atención debido a que apenas unas horas antes Fonseca había sido vista en el palco del Santiago Bernabéu apoyando al delantero del Real Madrid durante el partido frente al Oviedo.

Asimismo la infliuencer señaló que seguirá deseándole éxito y felicidad al Vinicius Jr. quien ahora deberá enfocarse en la preparación de la selección de Brasil rumbo a la Copa del Mundo 2026.