Brasil 2026 Mundial 2026: Lula da Silva pide a Donald Trump no quite visas a Brasil El presidente de Brasil solicitó al mandatario de Estados Unidos no quitar las visas a los seleccionados brasileños, pues pretenden ganar la Copa del Mundo.

Video Mundial 2026: Lula da Silva bromea y pide a Donald Trump no quite visas a la Selección de Brasil

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, bromeó con Donald Trump, mandamás de Estados Unidos, una de las tres sedes junto a México y Canadá.

Si bien la reunión entre ambos jerarcas de sus naciones fue por temas políticos y estratégicos en sus agendas diplomáticas, Lula da Silva respondió a una pregunta de Trump cuando le cuestionó acerca de la Selección de Brasil.

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"Espero que no canceles las visas de los jugadores brasileños. Por favor, no hagas eso, porque venimos aquí a ganar el Mundial", comentó risueño Luis Inácio Lula da Silva frente a la prensa.

"Se rió porque ahora va a reírse todo el tiempo. Aprendió que reír es muy bueno", dijo Da Silv a Donald Trump tras el comentario, pues la reunión se dio en buenos términos de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, que por primera vez tendrá a 48 selecciones participantes.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ BRASIL EN EL MUNDIAL 2026?

La Selección de Brasil debutará en la Copa Mundial 2026 el sábado 13 de junio próximo en el Estadio de New York / New Jersey frente al combinado de Marruecos; luego se medirá a Haití, que no vuelve a una Copa del Mundo desde Alemania 1974 y lo hará en Philadelphia.