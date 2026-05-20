    Mundial 2026

    Neymar está lesionado, pero no corre peligro el Mundial 2026

    El astro brasileño fue incluido hace un par de días de último momento en la lista de Carlo Ancelotti para la competencia de la FIFA.

    Por:
    TUDN
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    Video Neymar, de nuevo lesionado, pero no corre peligro su asistencia al Mundial 2026

    A solo unos días de que Brasil concentre para el Mundial 2026, Neymar está, de nueva cuenta, lesionado, pero el coordinador médico de Santos, Rodrigo Zogaib aseguró que no corre peligro su asistencia.

    Así lo explicó Zogaib en entrevista para el portal deportivo Ge.

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    "Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección", aseguró.

    Y es que la concentración del conjunto amazónico iniciará el 27 de mayo y la lesión que tiene el astro es de dos milímetros lo que lo tendrá fuera de actividad entre cinco y 10 días que corren desde el pasado domingo, luego del duelo entre Santos y Coritiba que ganó el primero 3-0 y donde Neymar se lastimó.

    La lesión se da a conocer dos días despúes de que Ancelotti lo incluyera en la lista de los 26 jugadores con los que Brasil enfrentará el Mundial 2026 que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estado Unidos, México y Canadá, aunque nunca lo contempló desde su llegada a la Verdeamarelha.

    Brasil está enmarcado en el Grupo C de la competencia al lado de Marruecos, Haití y escocia.

    Video Locura tota por la convocatoria de Neymar al Mundial 2026
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