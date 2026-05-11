Mundial 2026 Neymar brilla en la preconvocatoria de la Selección de Brasil para el Mundial 2026 El astro del Santos FC está a un paso de estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar podría jugar el Mundial 2026 con Brasil. Imagen Getty Images

Neymar sigue soñando con regresar a la Selección de Brasil para jugar el Mundial 2026. El astro del Santos FC fue incluido en la prelista de 55 jugadores que dio Carlo Ancelotti a 30 días de que inicie la Copa del Mundo.

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Neymar, que en las últimas horas fue vinculado con la Liga MX, fue preconvocado tras volver a anotar con el Santos FC este domingo para registrar seis goles y tres asistencias en 13 partidos disputados en 2026.

Cabe recordar que, en busca de prevenir lesiones y mantener su nivel con la intención de regresar a la selección, Neymar se sometió a un tratamiento regenerativo de rodilla en la pasada fecha FIFA de marzo.

De acuerdo con la prensa brasileña, Carlo Ancelotti presentará su convocatoria final el próximo lunes 18 de mayo.

Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en dar a conocer su lista final de 26 jugadores. El resto de equipos tienen hasta el 1 de junio como fecha límite para presentar sus plantillas ante FIFA.

¿Cuándo fue el último partido de Neymar con Brasil?

Su último partido con la selección brasileña fue ante Uruguay el 17 de octubre del 2023. En ese juego, Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante un año.

Cabe recordar que, Neymar es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 partidos al superar los 77 goles que hizo Pelé en 92 encuentros.

Además de Neymar, Thiago Silva fue incluido en la prelista de Ancelotti y podría volver a la Verdeamarela tras cuatro años. Su último partido con la selección fue en el Mundial de Catar 2022.

Con 41 años, Thiago Silva sigue mostrando un gran nivel en Europa con el Porto, equipo al que llegó en enero tras un año y medio en el Fluminense tras su salida del Chelsea.