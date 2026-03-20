    Mundial 2026

    Mundial 2026: Selección Argentina enfrentará a Mauritania en juego amistoso

    El juego ante Guatemala se cayó de último momento.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Argentina enfrentará a Mauritania tras cancelación del amistoso ante Guatemala

    Luego de que el juego amistoso ante Guatemala se cayera de último momento, la Selección Argentina dio a conocer al nuevo rival que enfrentará en la fecha FIFA de finales de marzo tras quedar cancelada la Finalissima ante España.

    El combinado dirigido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá este verano.

    PUBLICIDAD

    El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, casa de Boca Juniors, en Buenos Aires, la Selección Argentina se medirá ante la equipo africano de Mauritania en punto de las 17h, centro de México, y 17h del Este, se lee en el comunicado de AFA.

    El anuncio llega días después de la cancelación de la Finalissima por falta de acuerdos entre las federaciones de Argentina y España, y la decisión final de UEFA de no llevar a cabo el partido que habría enfrentado al campeón de América y Europa, respectivamente.

    Más sobre Mundial 2026

    Convocatoria de Scaloni para el Argentina vs. Guatemala en La Bombonera
    2 mins

    Convocatoria de Scaloni para el Argentina vs. Guatemala en La Bombonera

    Seleccion Argentina
    Argentina y Messi enfrentarán a Guatemala en lugar de España
    1 mins

    Argentina y Messi enfrentarán a Guatemala en lugar de España

    Seleccion Argentina
    Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar selecciones europeas
    2 mins

    Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar selecciones europeas

    Seleccion Argentina
    Dibu Martínez bajo investigación en Inglaterra por promocionar apuestas en línea
    1 mins

    Dibu Martínez bajo investigación en Inglaterra por promocionar apuestas en línea

    Seleccion Argentina
    El día que Maradona y Argentina dedicaron la Copa del Mundo al América
    1 mins

    El día que Maradona y Argentina dedicaron la Copa del Mundo al América

    Seleccion Argentina
    Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026
    1 mins

    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Messi presume trofeo Lego de la Copa del Mundo 2026
    1 mins

    Messi presume trofeo Lego de la Copa del Mundo 2026

    Seleccion Argentina
    Argentina elige a Kansas City su campamento base para el Mundial 2026
    1 mins

    Argentina elige a Kansas City su campamento base para el Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Selección Argentina sufre primera baja por lesión para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección Argentina sufre primera baja por lesión para el Mundial 2026

    Seleccion Argentina

    Originalmente, La Albiceleste de Lionel Messi iba a enfrentar a Guatemala el martes 31 de marzo, pero la FIFA no autorizó el enfrentamiento, ya que por reglamento impide que una selección dispute dos juegos amistosos en continentes diferentes por temas de logística.

    CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ARGENTINA VS. MAURITANIA

    Arqueros

    • Emiliano Martínez
    • Gerónimo Rulli
    • Juan Musso

    Defensores

    • Nahuel Molina
    • Gonzalo Montiel
    • Cristian Romero
    • Leonardo Balerdi
    • Marcos Senesi
    • Nicolás Otamendi
    • Tomás Palacios
    • Nicolás Tagliafico
    • Gabriel Rojas
    • Marcos Acuña

    Mediocampistas

    • Leandro Paredes
    • Máximo Perrone
    • Alexis Mac Allister
    • Enzo Fernández
    • Valentín Barco
    • Rodrigo De Paul
    • Exequiel Palacios
    • Nicolás Paz
    • Thiago Almada
    • Franco Mastantuono

    Delanteros

    • Lionel Messi
    • Giuliano Simeone
    • Gianluca Prestianni
    • Nicolás González
    • José López
    • Julián Álvarez
    • Joaquín Panichelli
    Relacionados:
    Mundial 2026Argentina 2026Mauritania

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX