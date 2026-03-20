Mundial 2026 Mundial 2026: Selección Argentina enfrentará a Mauritania en juego amistoso El juego ante Guatemala se cayó de último momento.

Video Argentina enfrentará a Mauritania tras cancelación del amistoso ante Guatemala

El combinado dirigido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá este verano.

PUBLICIDAD

El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, casa de Boca Juniors, en Buenos Aires, la Selección Argentina se medirá ante la equipo africano de Mauritania en punto de las 17h, centro de México, y 17h del Este, se lee en el comunicado de AFA.

El anuncio llega días después de la cancelación de la Finalissima por falta de acuerdos entre las federaciones de Argentina y España, y la decisión final de UEFA de no llevar a cabo el partido que habría enfrentado al campeón de América y Europa, respectivamente.

Originalmente, La Albiceleste de Lionel Messi iba a enfrentar a Guatemala el martes 31 de marzo, pero la FIFA no autorizó el enfrentamiento, ya que por reglamento impide que una selección dispute dos juegos amistosos en continentes diferentes por temas de logística.

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ARGENTINA VS. MAURITANIA

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Leonardo Balerdi

Marcos Senesi

Nicolás Otamendi

Tomás Palacios

Nicolás Tagliafico

Gabriel Rojas

Marcos Acuña

Mediocampistas

Leandro Paredes

Máximo Perrone

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Valentín Barco

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Nicolás Paz

Thiago Almada

Franco Mastantuono

Delanteros