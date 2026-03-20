Mundial 2026: Selección Argentina enfrentará a Mauritania en juego amistoso
El juego ante Guatemala se cayó de último momento.
Luego de que el juego amistoso ante Guatemala se cayera de último momento, la Selección Argentina dio a conocer al nuevo rival que enfrentará en la fecha FIFA de finales de marzo tras quedar cancelada la Finalissima ante España.
El combinado dirigido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá este verano.
El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, casa de Boca Juniors, en Buenos Aires, la Selección Argentina se medirá ante la equipo africano de Mauritania en punto de las 17h, centro de México, y 17h del Este, se lee en el comunicado de AFA.
El anuncio llega días después de la cancelación de la Finalissima por falta de acuerdos entre las federaciones de Argentina y España, y la decisión final de UEFA de no llevar a cabo el partido que habría enfrentado al campeón de América y Europa, respectivamente.
Originalmente, La Albiceleste de Lionel Messi iba a enfrentar a Guatemala el martes 31 de marzo, pero la FIFA no autorizó el enfrentamiento, ya que por reglamento impide que una selección dispute dos juegos amistosos en continentes diferentes por temas de logística.
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ARGENTINA VS. MAURITANIA
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensores
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Leonardo Balerdi
- Marcos Senesi
- Nicolás Otamendi
- Tomás Palacios
- Nicolás Tagliafico
- Gabriel Rojas
- Marcos Acuña
Mediocampistas
- Leandro Paredes
- Máximo Perrone
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Valentín Barco
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Nicolás Paz
- Thiago Almada
- Franco Mastantuono
Delanteros
- Lionel Messi
- Giuliano Simeone
- Gianluca Prestianni
- Nicolás González
- José López
- Julián Álvarez
- Joaquín Panichelli